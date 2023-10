Ukrajinskej armáde sa údajne podarilo prekročiť rieku Dnipro, pri vybudovaní mostu by mohli dostať na druhú stranu aj tanky

Prekročenie rieky nie je prvýkrát

Ukrajinský tlak

18.10.2023 (SITA.sk) - Ukrajinským silám sa údajne podaril „prielom“ cez rieku Dnipro. Ako referuje web news.sky.com, vyhlásil to ruský milbloger známy pod prezývkou Rybar.V utorok večer uviedol, že ukrajinské formácie operujúce v blízkosti zničeného Antonivského mosta pri Chersone postúpili a obsadili obec Pojma.Nie je to prvýkrát, čo Ukrajina údajne prekročila rieku Dnipro, ale správa od milblogera Rybara o „prielome“ vzbudila pozornosť.Ak by sa totiž ukrajinským silám podarilo vybudovať predmostie na druhej strane Dnipra, mohli by dostať cez rieku nielen jednotky, ale aj tanky a delostrelectvo.To by spôsobilo ruským silám ďalšie problémy, keďže momentálne musia zadržiavať ukrajinský tlak priamo pozdĺž dlhej frontovej línie.„Po príchode posíl sa ukrajinské ozbrojené sily pohli ďalej a podarilo sa im dostať sa na severný okraj Piščanivky. Boje v oblasti pokračujú,“ napísal Rybar.