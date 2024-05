Chladničky Bespoke sú vďaka umelej inteligencii ešte úspornejšie

Efektívnejšia a inteligentnejšia úspora

Všetci zákazníci, ktorí si objednajú nové chladničky Samsung Bespoke AI v období od 29. apríla do 30. júna 2024 v eshope samsung.sk alebo u vybraných predajcov, môžu získať zľavu z odporúčanej maloobchodnej ceny spotrebiča. Cashback na jednotlivé produkty je od 80 do 200 eur. Na vybraných modeloch RB38C7B6AB1/EF a RB38C7B6AS9/EF, ktoré navyše získali ocenenie v nezávislom teste dTest, ušetria zákazníci až 17 %.Na získanie bonusu je nutná registrácia na webe samsung.sk do 14 dní od nákupu chladničky. Poslednú platnú registráciu je nutné urobiť do 14. júla 2024.

7.5.2024 (SITA.sk) -Vybrať si chladničku do domácnosti by sa na prvý pohľad mohlo zdať ako relatívne jednoduchá záležitosť. Až keď sa dostanete ku kvalitnému a inovatívnemu produktu, zistíte, ktoré prednosti sú rozhodujúce. Chladnička je spotrebič, ktorý máte zapojený po celý rok, preto je dôležitá najmä jeho spotreba. A v tom sú chladničky Bespoke s využitím umelej inteligencie výnimočné. Doprajú vám viac voľného času a vyššiu úsporu energie.Nové chladničky Samsung podporujú úsporný režim AI Energy v aplikácii SmartThings. Ten umožňuje každý deň, týždeň či mesiac kontrolovať spotrebu energie vašej chladničky Bespoke a dokonca aj odhadnúť výšku mesačnej faktúry za elektrinu. Ak jej výška presiahne plánovanú hodnotu, zapne sa v systéme SmartThings Energy úsporný režim. Ten ušetrí ďalších 15 % vašej energie. Za nízkou spotrebou stojí aj digitálny invertorový kompresor, ktorý sa pýši vyššou energetickou účinnosťou, menším hlukom a dlhšou výdržou. Automaticky prispôsobí svoju rýchlosť podľa potreby chladenia. Platforma SmartThings Energy v súčasnosti spolupracuje s približne 40 domácimi spotrebičmi Samsung, ktoré majú prístup k ekosystému SmartThings. Prepojenie vašej domácnosti je aj vďaka tomu jednoduché a zaručené.Samsung vám ušetrí nielen peniaze, ale aj starosti o čerstvosť potravín. Twin Cooling riešenie optimalizuje teplotu a vlhkosť tak, aby chránilo potraviny a ich chuť, zabraňuje totiž miešaniu pachov. Technológia No Frost zvyšuje cirkuláciu vzduchu, ktorá udržuje konštantnú teplotu. Vy tak nemusíte myslieť na pravidelné odmrazovanie chladničky. Zákazníci ocenia aj technológiu SpaceMax. Vďaka tenkým izolačným vrstvám poskytujú nové chladničky Bespoke väčšiu kapacitu aj napriek tomu, že si zachovávajú štandardnú hĺbku. Čerešničkou na torte je elegantný vzhľad, navrhnutý tak, aby vyhovoval vášmu životnému štýlu.Umelá inteligencia a režim AI Energy robia z chladničiek Bespoke AI dokonalý spotrebič pre všetko chladené, čo doma konzumujete a potrebujete uchovať dlho čerstvé a svieže. Pri ich kúpe teraz ušetríte hneď dvakrát. Režim AI Energy šetrí vaše peniaze za energie vďaka využitiu umelej inteligencie. Spotreba je vďaka inováciám nižšia o minimálne 15 %. Ušetriť teraz môžete až 200 eur vďaka výhodnému cashbacku.Informačný servis