Obľúbené extra služby v predajniach COOP Jednoty

Extra služby v predajniach suplujú banky i poštu

Blízkosť, služby a komfort

7.5.2024 (SITA.sk) -COOP CashBack je služba, ktorá držiteľovi platobnej karty umožňuje pri platbe kartou v obchode okrem samotnej platby vybrať aj hotovosť a to na miestach označených logom COOP CashBack. Výhodou je, že zákazník vybaví všetko na jednom mieste. Zaplatí tovar a zároveň si vyberie potrebnú hotovosť. Služba COOP CashBack je pre zákazníkov bezpečná, výber hotovosti je overený PIN kódom alebo podpisom. Zákazník v neposlednom rade ocení úsporu času, rýchlosť a pohodlnosť výberu. Nemusí nikam chodiť ani cestovať do najbližšieho mesta, kde by využil služby banky. "Našim dlhodobým cieľom je neustále posilňovanie konkurenčnej výhody, ktorou je blízkosť k zákazníkom. Služby COOP kasa a COOP CashBack predstavujú jedinečnú možnosť uľahčiť obyvateľom odľahlých obcí život. Extra službami zabezpečujeme pre našich zákazníkov na maloobchodných prevádzkach pohodlie, v rámci ktorého môžu s nákupom vybaviť aj ďalšie povinnosti,” vysvetľuje Ján Bilinský, predseda predstavenstva, COOP Jednota Slovensko. Výhodou domácej siete je, že disponuje prevádzkami po celom Slovensku, aj v malých obciach.Pestrá paleta kvalitných a čerstvých produktov najmä od slovenských dodávateľov je v našich predajniach podporená doplnkovými extra službami. Coopkasa, COOP CashBack, dobitie kreditu, zálohové automaty i možnosť využiť pri platení e-doklad prinášajú komfort a udržateľný prístup i tomu najnáročnejšiemu zákazníkovi. Službu e-doklad si môžu zákazníci aktivovať vo svojom zákazníckom konte na www.coopklub.sk , prípadne po prihlásení v mobilnej aplikácií COOP Jednota. V roku 2023 sme v rámci systému COOP Jednota vytvorili takmer 5 miliónov e-dokladov. Ušetrili sme 1 350 km papiera, čo predstavuje hmotnosť viac ako 5 ton. "Extra službu COOP CashBack využilo na výber hotovosti viac ako 300 000 našich zákazníkov, čo predstavuje sumu 12 mil. eur. Prostredníctvom služby COOPkasa bolo v roku 2023 uhradených viac 750 000 faktúr, v celkovej sume 25 mil. eur,” uvádza Michal Švrček, riaditeľ sekcie IT a služieb, COOP Jednota Slovensko. Ďalšou službou, ktorá je dostupná na všetkých prevádzkach systému COOP Jednota, je i možnosť dobíjania kreditu cez platobný terminál. Službu podporujú všetci slovenskí mobilní operátori.Jednou z priorít systému COOP Jednota je byť čo najbližšie k svojim zákazníkom a zabezpečiť prevádzky aj na miestach, kde iné obchodné reťazce, pôsobiace na slovenskom trhu, nemajú ambície otvárať nové predajne. Ako najhustejšia maloobchodná sieť na Slovensku, tvorená tromi formátmi – POTRAVINY, SUPERMARKET a Tempo SUPERMARKET, prevádzkujeme spolu takmer 2 000 predajní vo všetkých regiónoch. S cieľom napredovať a udržať si pozíciu najsilnejšieho domáceho reťazca, pribudnú aj v tomto roku nové predajne vo všetkých formátoch. Zároveň plánujú regionálne COOP Jednoty rekonštruovať a modernizovať viac ako 80 predajní. Rekonštrukcie budú zahŕňať rozšírenie predajnej plochy a sortimentu, výmenu obchodného a chladiaceho zariadenia, technológií, skvalitnenie poskytovaných služieb aj inovačné prvky automatizácie. Každý rok rozširujeme tiež sieť odberných miest na zálohovanie. Aktuálne máme v sieti predajní COOP Jednota spolu takmer 1 600 odberných miest, čo tvorí približne polovicu z celkového počtu odberných miest na Slovensku. Dobrovoľne zriadených odberných miest máme viac ako 1 200. Je to najviac spomedzi všetkých obchodných sietí.Informačný servis