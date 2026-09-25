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25. septembra 2026
Chladoňovej súperky po jej triumfe na MS: „Bola silnejšia a zaslúžila si vyhrať“
Tagy: MS v cyklistike
„Viki bola dnes jednoducho silnejšia a zaslúžila si vyhrať. Je veľmi silná, ale predovšetkým je to aj veľmi milý človek, takže som za ňu rada,“ povedala strieborná Holmgrenová podľa holandského portálu In ...
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25.9.2026 (SITA.sk) - „Viki bola dnes jednoducho silnejšia a zaslúžila si vyhrať. Je veľmi silná, ale predovšetkým je to aj veľmi milý človek, takže som za ňu rada,“ povedala strieborná Holmgrenová podľa holandského portálu In de Leiderstrui.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala titul majsterky sveta do 23 rokov napriek tomu, že domáca reprezentácia mala na šampionáte v Montreale pripravený plán, ako dostať Isabellu Holmgrenovú k víťazstvu. Devätnásťročná Slovenka však odolala všetkým útokom Kanaďanky a po pretekoch si vyslúžila uznanie aj od svojich dvoch najväčších súperiek.
„Viki bola dnes jednoducho silnejšia a zaslúžila si vyhrať. Je veľmi silná, ale predovšetkým je to aj veľmi milý človek, takže som za ňu rada,“ povedala strieborná Holmgrenová podľa holandského portálu In de Leiderstrui.
Práve Kanaďanka mala byť hlavnou domácou zbraňou v pretekoch. Cyclingnews priniesol po šampionáte podrobnosti o taktike kanadského tímu. Reprezentantky si už večer pred štartom rozdelili úlohy a Holmgrenovej kolegyne jej mali v jednotlivých kolách pripravovať pozíciu na rozhodujúci útok. Plánom nebolo priviesť ju do šprintu, ale dostať ju do cieľa osamotenú.
Kanada mala tri kolá pred koncom tri pretekárky v približne 20-člennej vedúcej skupine. Situácia sa však začala meniť aj zásluhou Chladoňovej. „Viki vyrazila, takže som vedela, že tam musím byť a musím ju nasledovať,“ opísala Holmgrenová jeden z rozhodujúcich momentov.
Do úniku sa spolu s nimi dostala Belgičanka Fleur Moorsová. Kanaďanka sa jej chcela pred záverom zbaviť, keďže ju považovala za nebezpečnú v šprinte. Na poslednom okruhu preto výrazne zrýchlila v stúpaní. Moorsová odpadla, Chladoňová však zostala.
Holmgrenová to skúsila znovu v poslednom stúpaní, ani tentoraz však Slovenku neodtrhla. „Keby som na to mala nohy, zostala by som sama. Nakoniec sa rozhodovalo v šprinte, čo pre mňa nebolo ideálne. Urobila som však všetko, čo som v ten deň mohla,“ priznala Kanaďanka.
Podobne otvorene hodnotila súboj aj bronzová Moorsová. Belgičanka prišla do Montrealu bojovať o titul, po pretekoch však priznala, že proti Chladoňovej a Holmgrenovej viac dosiahnuť nemohla. „Boli tam jednoducho dve silnejšie pretekárky, takže som s tretím miestom veľmi spokojná,“ povedala podľa belgických médií.
Útok Holmgrenovej očakávala. „Sú to skutočne dva vrchárske typy a ja vôbec nie. Chceli sa ma preto pred šprintom zbaviť, čo bolo logické. Na ten útok som bola pripravená, ale jednoducho som sa nedokázala udržať.“
Pre Chladoňovú bol pritom presne takýto vývoj súčasťou plánu. V rozhovore pre Cyclingnews prezradila, že nechcela čakať na útoky silnejších reprezentácií.
„Mala som v hlave plán. Chcela som zaútočiť a vytvoriť čo najmenšiu skupinu,“ vysvetlila Slovenka. Tri kolá pred cieľom preto útočila opakovane. Jej zámerom bolo dostať sa dopredu sama alebo s niekoľkými silnými súperkami a predovšetkým eliminovať šprintérky. Výsledkom bola trojica Chladoňová, Holmgrenová a Moorsová.
Záverečný súboj už Slovenka prispôsobila svojim prednostiam. Vedela, že Holmgrenová sa ju bude snažiť striasť v stúpaniach a že ak jej zostane na kolese, v šprinte bude mať väčšiu šancu. „Na dlhom kopci to Isabella naozaj skúšala a podarilo sa nám odpútať od Fleur. Bol to však napokon férový šprint,“ povedala Chladoňová.
Zaujímavý pohľad priniesla aj kanadská strana. Holmgrenovej dvojča a reprezentačná kolegyňa Ava priznala, že Isabella niesla pred domácimi MS značný tlak. Bola jednou z favoritiek, Kanada mala silný tím a sama od seba očakávala veľa. Holmgrenová napriek striebru nechcela výsledok vnímať ako sklamanie. „Je ľahké byť teraz sklamaná, ale radšej sa pozerám na pozitíva tohto dňa,“ povedala.
Chladoňovej výkon tak po pretekoch ocenili obe súperky, ktoré s ňou bojovali o medaily. Slovenka pritom podľa vlastných slov podriadila svetovému šampionátu posledné dva mesiace sezóny. Od júla nesúťažila a namiesto toho sa cielene pripravovala na Montreal. „Bol to môj najväčší cieľ sezóny,“ vysvetlila Chladoňová pre holandský In de Leiderstrui.
Po vlaňajšom druhom mieste na MS v Rwande sa tentoraz rozhodla zobrať priebeh pretekov do vlastných rúk. „Po minuloročnom druhom mieste bolo mojím snom vyhrať. Naozaj som teraz chcela prvé miesto.“ A tentoraz jej plán vyšiel na 100 %.
Zdroj: SITA.sk - Chladoňovej súperky po jej triumfe na MS: „Bola silnejšia a zaslúžila si vyhrať“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská cyklistka Viktória Chladoňová získala titul majsterky sveta do 23 rokov napriek tomu, že domáca reprezentácia mala na šampionáte v Montreale pripravený plán, ako dostať Isabellu Holmgrenovú k víťazstvu. Devätnásťročná Slovenka však odolala všetkým útokom Kanaďanky a po pretekoch si vyslúžila uznanie aj od svojich dvoch najväčších súperiek.
„Viki bola dnes jednoducho silnejšia a zaslúžila si vyhrať. Je veľmi silná, ale predovšetkým je to aj veľmi milý človek, takže som za ňu rada,“ povedala strieborná Holmgrenová podľa holandského portálu In de Leiderstrui.
Hlavná zbraň v pretekoch
Práve Kanaďanka mala byť hlavnou domácou zbraňou v pretekoch. Cyclingnews priniesol po šampionáte podrobnosti o taktike kanadského tímu. Reprezentantky si už večer pred štartom rozdelili úlohy a Holmgrenovej kolegyne jej mali v jednotlivých kolách pripravovať pozíciu na rozhodujúci útok. Plánom nebolo priviesť ju do šprintu, ale dostať ju do cieľa osamotenú.
Kanada mala tri kolá pred koncom tri pretekárky v približne 20-člennej vedúcej skupine. Situácia sa však začala meniť aj zásluhou Chladoňovej. „Viki vyrazila, takže som vedela, že tam musím byť a musím ju nasledovať,“ opísala Holmgrenová jeden z rozhodujúcich momentov.
Do úniku sa spolu s nimi dostala Belgičanka Fleur Moorsová. Kanaďanka sa jej chcela pred záverom zbaviť, keďže ju považovala za nebezpečnú v šprinte. Na poslednom okruhu preto výrazne zrýchlila v stúpaní. Moorsová odpadla, Chladoňová však zostala.
Holmgrenová to skúsila znovu v poslednom stúpaní, ani tentoraz však Slovenku neodtrhla. „Keby som na to mala nohy, zostala by som sama. Nakoniec sa rozhodovalo v šprinte, čo pre mňa nebolo ideálne. Urobila som však všetko, čo som v ten deň mohla,“ priznala Kanaďanka.
Moorsová viac dosiahnuť nemohla
Podobne otvorene hodnotila súboj aj bronzová Moorsová. Belgičanka prišla do Montrealu bojovať o titul, po pretekoch však priznala, že proti Chladoňovej a Holmgrenovej viac dosiahnuť nemohla. „Boli tam jednoducho dve silnejšie pretekárky, takže som s tretím miestom veľmi spokojná,“ povedala podľa belgických médií.
Útok Holmgrenovej očakávala. „Sú to skutočne dva vrchárske typy a ja vôbec nie. Chceli sa ma preto pred šprintom zbaviť, čo bolo logické. Na ten útok som bola pripravená, ale jednoducho som sa nedokázala udržať.“
Súčasť plánu
Pre Chladoňovú bol pritom presne takýto vývoj súčasťou plánu. V rozhovore pre Cyclingnews prezradila, že nechcela čakať na útoky silnejších reprezentácií.
„Mala som v hlave plán. Chcela som zaútočiť a vytvoriť čo najmenšiu skupinu,“ vysvetlila Slovenka. Tri kolá pred cieľom preto útočila opakovane. Jej zámerom bolo dostať sa dopredu sama alebo s niekoľkými silnými súperkami a predovšetkým eliminovať šprintérky. Výsledkom bola trojica Chladoňová, Holmgrenová a Moorsová.
Záverečný súboj už Slovenka prispôsobila svojim prednostiam. Vedela, že Holmgrenová sa ju bude snažiť striasť v stúpaniach a že ak jej zostane na kolese, v šprinte bude mať väčšiu šancu. „Na dlhom kopci to Isabella naozaj skúšala a podarilo sa nám odpútať od Fleur. Bol to však napokon férový šprint,“ povedala Chladoňová.
Chladoňovej výkon ocenili obe súperky
Zaujímavý pohľad priniesla aj kanadská strana. Holmgrenovej dvojča a reprezentačná kolegyňa Ava priznala, že Isabella niesla pred domácimi MS značný tlak. Bola jednou z favoritiek, Kanada mala silný tím a sama od seba očakávala veľa. Holmgrenová napriek striebru nechcela výsledok vnímať ako sklamanie. „Je ľahké byť teraz sklamaná, ale radšej sa pozerám na pozitíva tohto dňa,“ povedala.
Chladoňovej výkon tak po pretekoch ocenili obe súperky, ktoré s ňou bojovali o medaily. Slovenka pritom podľa vlastných slov podriadila svetovému šampionátu posledné dva mesiace sezóny. Od júla nesúťažila a namiesto toho sa cielene pripravovala na Montreal. „Bol to môj najväčší cieľ sezóny,“ vysvetlila Chladoňová pre holandský In de Leiderstrui.
Po vlaňajšom druhom mieste na MS v Rwande sa tentoraz rozhodla zobrať priebeh pretekov do vlastných rúk. „Po minuloročnom druhom mieste bolo mojím snom vyhrať. Naozaj som teraz chcela prvé miesto.“ A tentoraz jej plán vyšiel na 100 %.
Zdroj: SITA.sk - Chladoňovej súperky po jej triumfe na MS: „Bola silnejšia a zaslúžila si vyhrať“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS v cyklistike
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