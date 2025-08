Chlapca počas futbalu zasiahol blesk, utrpel popáleniny a zástavu srdca

2.8.2025 (SITA.sk) - Futbalový tréning chlapcov v českom meste Opava sa v piatok popoludní zmenil na nečakanú drámu. Jedného z mladých futbalistov zasiahol blesk. Zostal v bezvedomí a nedýchal. Svedkovia okamžite zavolali na tiesňovú linku, informovala TN.cz hovorkyňa moravsko-sliezskych záchranárov Jana Šedovičová.„Prvá posádka bola na mieste nešťastia do piatich minút," popísala Šedovičová. Dovtedy podľa jej slov operátorka tiesňovej linky navigovala ľudí na mieste pri nepriamej masáži srdca. Okrem srdcovej zástavy mal chlapec popáleniny. Štyri minúty po príchode sa záchranárom pomocou defibrilačného prístroja podarilo obnoviť činnosť chlapcovho srdca. Vrtuľníkom ho dopravili do ostravskej fakultnej nemocnice vo vážnom, ale stabilizovanom stave.Okrem neho zdravotníci ošetrili ďalších sedem chlapcov a jedného dospelého, ktorí boli v čase úderu blesku blízko a mali zdravotné problémy, doplnila hovorkyňa záchranárov. Život žiadneho z nich však nebol ohrozený. Sanitky ich odviezli do nemocníc v Opave, Ostrave a Krnove.