Pôvodca najväčšieho zla v slovenskej politike je podľa Hlasu Matovič, ktorý sa z útokov SNS na prezidenta teší

2.8.2025 (SITA.sk) - Igor Matovič sa teší z útokov Slovenskej národnej strany (SNS) na stranu Hlas-SD , Danko by mal s nimi prestať. Vyhlásila to strana Hlas-SD, ktorá tak reaguje na vyjadrenia predsedu SNS Andreja Danka v súvislosti s tendrom Záchrannej zdravotnej služby . Ako Hlas-SD zdôraznil, posledná výzva SNS v tejto súvislosti je úplne mimo reality.„Za oblasť zdravotníctva zodpovedá politicky strana Hlas-SD a vecne minister zdravotníctva Kamil Šaško. Pokiaľ má Danko akékoľvek kompetentné otázky k téme, v ktorej sa s pribúdajúcim časom objavuje čoraz viac klamstiev a primitívneho politického populizmu, môže sa kedykoľvek obrátiť s dôverou na Hlas-SD a jeho riadne zvolené vedenie," uviedla strana a vyzvala predsedu SNS, aby prestal so zbytočnými a opakovanými útokmi na Hlas-SD a prezidenta Petra Pellegriniho Hlas-SD upozornil, že politickí súperi koalície nie sú ani v Prezidentskom paláci , ani v samotnej koalícii. „Danko by si mohol všimnúť, že ten najhorší z nich a pôvodca najväčšieho zla v slovenskej politike, Igor Matovič (hnutie Slovensko), sa z útokov SNS na prezidenta úprimne teší a všetkými silami ich podporuje," zdôraznil Hlas a doplnil, že ak nie je úmyslom Danka nájsť si nového koaličného partnera v Matovičovi a ničiť s ním štátne orgány, mal by nových voličov SNS hľadať inde a inými spôsobmi.Slovenská národná strana (SNS) vyzvala prezidenta Petra Pellegriniho, aby urobil všetko pre to, aby nedošlo k škodám v rezorte zdravotníctva. Výzva sa týka ostro kritizovaného tendra na udelenie licencií pre prevádzkovanie stredísk záchranných zdravotných služieb.„Obzvlášť v ťažkých časoch konsolidácie je nepredstaviteľné, aby v utajenom režime boli vyberané záchranné služby," zdôraznila SNS, podľa ktorej nesie prezident plnú politickú zodpovednosť za nomináciu exministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD) a súčasného ministra Kamila Šaška (Hlas-SD).„Veríme, že prezident okrem alibistického vyhlásenia o transparentnosti tendra urobí aj reálne politické kroky," doplnili národniari. Pellegrini tak podľa SNS nesie plnú zodpovednosť za rezort zdravotníctva. „Vždy sa politicky na koaličnej rade hlásil k rezortu zdravotníctva. Je len v jeho rukách, či tento tender bude zrušený alebo nie," uzavrela SNS.