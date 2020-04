Chlapec nedodržal domácu karanténu, nevlastný otec ho pri hádke zastrelil

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.4.2020 (Webnoviny.sk) - Muž v americkom meste Atlanta zastrelil nevlastného syna, ktorý nedodržal domácu karanténu súvisiacu s koronavírusom. Prípad sa stal v stredu po 20.00 hod. tamojšieho času, keď sa 16-ročný De'onte Roberts vrátil domov.Tínedžer neposlúchol svojich rodičov, ktorí mu zakázali ísť von. Keď prišiel domov, začal sa hádať a biť so 42-ročným nevlastným otcom. Bernie Hargrove chlapca následne strelil do hrudníka.Zraneného previezli do nemocnice, kde však zomrel. Informácie pre políciu potvrdila matka obete. Muža obvinili z vraždy a súd zamietol jeho prepustenie na kauciu.