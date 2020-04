Napriek rokovaniam hrozba hromadných výpovedí v Nexis Fibers trvá, diskutovať budú ešte o dohode

Hrozba hromadných výpovedí pre 400 zamestnancov humenskej spoločnosti Nexis Fibers trvá aj po vyše štvorhodinovom piatkovom rokovaní so zástupcami firmy Chemes, a.s. Humenné, ktorá je majiteľom priemyselného parku, v ktorom spoločnosť sídli.

24.4.2020 (Webnoviny.sk) -Spoločnosť Nexis Fibers, zaoberajúca sa výrobou priemyselných vlákien, musela začiatkom týždňa prerušiť výrobu po tom, ako ju Chemes odstavil od dodávky energií a iných médií.Zhruba 400 zamestnancov nechodí do práce a pre prekážku na strane zamestnávateľa sú doma a poberajú 60 percent mzdy. Približne polovica zamestnancov sa v piatok zhromaždila aj pred budovou humenskej radnice, kde rokovali obe spoločnosti.„Obe strany si vymenili svoje stanoviská. Boli to veľmi náročné negociácie, ktoré trvali viac ako štyri hodiny. Som rád, že sa podarilo obe strany doviesť za rokovací stôl a vyjasnili si svoje postoje a viac pochopili jeden druhého. Čo sa týka výsledku, možno nie je taký, aký by som úplne chcel, ale v konečnom dôsledku došlo k dohode, že spoločnosť Nexis Fibers so svojím tímom pripraví návrh dohody pre Chemes a týmto návrhom sa bude tím Chemesu zaoberať ešte počas víkendu. Konečný verdikt má byť vynesený v pondelok,“ informoval o záveroch rokovania primátor mesta Humenné Miloš Meričko.Zároveň uviedol, že verí, že zachovanie 400 pracovných miest je nielen v záujme mesta, ale aj oboch spoločností.„Veľmi oceňujeme, že ako sa situácia vyostrila, bola poprvýkrát možnosť si sadnúť za jeden stôl. Rovnako vnímame pozitívne, že strany si mali možnosť vysvetliť svoje stanoviská a požiadavky. K dnešnému dňu k osobitnej dohode nedošlo. Nexis bude v najbližších hodinách intenzívne pracovať na tom, aby predložil svoju ďalšiu predstavu Chemesu. Budeme robiť všetko pre to, aby došlo k dohode a zachovaniu pracovných miest,“ uviedol po rokovaní právny zástupca Nexis Fibers Matej Sedláček s tým, že pokiaľ k dohode o obnovení energií a ich cenách nedôjde, bude témou aj hromadné prepúšťanie.„My počkáme na návrh spoločnosti Nexis Fibers, ku ktorému sa vyjadríme najneskôr v pondelok,“ reagoval tlačový zástupca spoločnosti Chemes Humenné Branislav Sobinkovič.Spor medzi oboma stranami, ktorý trvá už niekoľko rokov, sa vyostril v závere minulého týždňa, keď Chemes odstavil Nexis Fibers od dodávky energií a ďalších médií s odôvodneným, že tá neplatí na základe zmluvne dohodnutých podmienok.„V prvom kvartáli tohto roku Nexis Fibers uhrádzal len 51 percent z objemu dodaných energií. Na základe toho spoločnosť Chemes, a. s. pristúpila k obmedzeniu dodávok energií,“ uviedla spoločnosť v stanovisku.Takisto podľa Chemesu firma nerešpektuje ceny, ktoré akceptujú ostatní odberatelia v priemyselnom parku. Tým má ohrozovať fungovanie priemyselného parku, v ktorých pôsobí ďalších 20 firiem zamestnávajúcich ďalších 1 400 ľudí.Podľa majiteľa spoločnosti Nexis Fibers Iva Bezloju sú ale ceny dodávok za neregulované energie od Chemesu prehnané a niekoľkonásobne prevyšujú bežné ceny na trhu.„Ceny neregulovaných energií sú aj dvoj- či trojnásobne vyššie ako ceny konkurencie. A ak nebudeme platiť, skrátka nás vypnú, pričom odber od iného dodávateľa či samovýrobu nám neumožnia,“ uviedol Bezloja, podľa ktorého je účelové aj tvrdenie, že ako jediný v priemyselnom parku nerešpektujú ceny za energie, keďže sami odoberajú 80 až 90 percent ich celkového objemu.„Ak celková cena za rok narastie napríklad o milión, sami zaplatíme 800- až 900-tisíc a všetci ostatní odberatelia dokopy zvyšných 100- až 200-tisíc,“ vysvetlil. Spoločnosť v tejto súvislosti podala aj trestné oznámenie pre vydieranie a podnet na Protimonopolný úrad.Nexis Fibers sa obrátil aj na súd, ktorý vydal neodkladné opatrenie. Tým Chemesu uložil povinnosť zabezpečiť nerušenú a priebežnú dodávku energií a médií na základe týždenných zálohových platieb. „Prerušenie dodávok energií bolo v rozpore so zmluvou aj so súdnym rozhodnutím,“ skonštatoval majiteľ spoločnosti.