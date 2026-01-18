Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

18. januára 2026

Chlapec spadol z lanovky vo Vysokých Tatrách, poranil si chrbticu


Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu.



Chlapec spadol z lanovky vo Vysokých Tatrách, poranil si chrbticu

K pádu dieťaťa z lanovky došlo v sobotu dopoludnia na Štrbskom Plese vo Vysokých Tatrách. Na mieste zasahovali leteckí záchranári. „Osemročný lyžiar po páde z lanovky z výšky približne päť metrov utrpel poranenia chrbtice a hrudníka,“ informovala Letecká záchranná služba Air - Transport Europe (ATE) na sociálnej sieti.

Na miesto vyslali záchranársky vrtuľník z Popradu. Lekára leteckých záchranárov po prílete pomocou palubného navijaka vysadili priamo k zranenému chlapcovi. „Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti bol v spolupráci s dobrovoľnými horskými záchranármi prevezený skútrom na miesto pristátia vrtuľníka,“ uviedla ATE. V stabilizovanom stave chlapca následne letecky transportovali do nemocnice v Poprade.


Tagy: Štrbské Pleso
