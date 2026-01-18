|
18. januára 2026
Fico sa na Floride stretol s Trumpom, diskutovali aj o Ukrajine a EÚ
Premiér ďalej informoval, že americkému prezidentovi podaroval slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu Michala Stranka.
Zdieľať
Ak sa správame sebavedome a konštruktívne a prejavujeme záujem o mierovú spoluprácu s každým, kto má záujem, nikto nami nepohŕda, uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD) po pracovnom stretnutí s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v USA v jeho sídle Mar-a-Lago v meste Palm Beach na Floride. Počas stretnutia sa dotkli viacerých tém vrátane vojny na Ukrajine, Európskej únie a vzájomných bilaterálnych vzťahov. Informoval o tom tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Podľa slov predsedu vlády SR návšteva prebehla v neformálnom duchu, čo označil za prejav úcty a dôvery. Na stretnutí boli prítomní aj ministri zahraničných vecí USA a Slovenska Marko Rubio a Juraj Blanár.
Spoločné diskusie sa nevyhli téme Ukrajina, kde premiér zopakoval, že americkému prezidentovi tlmočil svoje doterajšie postoje, ktoré sa nezmenili. „Všetky moje stanoviská sú dostatočne známe a v rovnakom znení ich opakujem na každom stretnutí“ uviedol. V kontexte iných citlivých medzinárodných udalostí Fico deklaroval „slovenský mierový postoj a názor, že pred vojenskými riešeniami musí mať prednosť diplomacia a vzájomné počúvanie sa“.
Podľa slov premiéra sa s Trumpom názorovo zhodli v pohľade na Európsku úniu ako na „inštitúciu v hlbokej kríze“. Dodal, že spoločne hodnotili konkurencieschopnosť a energetickú a migračnú politiku bloku.
Diskutovali aj o medzivládnej dohode medzi vládou SR a USA o spolupráci v oblasti civilnej jadrovej energetiky, ktorú v sobotu, pred stretnutím na Floride, slávnostne podpísali vo Washingtone. „Obidve krajiny si plne uvedomujeme, že riešenie vážnych energetických výziev nie je možné cez veterné turbíny či fotovoltiku, ale že základom do budúcnosti je prudký rozvoj jadrovej energetiky,“ uviedol Fico v tomto kontexte.
Premiér ďalej informoval, že americkému prezidentovi podaroval slovenskú poštovú známku s motívom vojaka americkej námornej pechoty slovenského pôvodu Michala Stranka. Doplnil, že ako veliteľ vojenskej jednotky vztyčoval vo februári 1945 na znak víťazstva nad Japonskom na ostrove Iwo Jima americkú zástavu. Uviedol, že fotografia z tejto udalosti sa stala predlohou pre významný vojenský monument umiestnený na vojenskom cintoríne v Arlingtone.
„Cesta do USA bola naším ďalším úspechom, ako to bolo aj pri návštevách Ruska, Číny a ďalších mnohých krajín. Veľa rozhodnutí robíme nadčasovo... Odvážnym, suverénnym a hrdým šťastie praje. Cesta do USA, z ktorej sa teraz vraciame, bola suverénnou, sebavedomou a užitočnou reprezentáciou našej vlasti,“ uzavrel predseda vlády.
