Chlapec z albumu Nevermind žaluje skupinu Nirvana za sexuálne vykorisťovanie

25.8.2021 (Webnoviny.sk) - Spencer Elden, ktorého detská fotografia je na obale albumu Nevermind skupiny Nirvana , žaluje skupinu za sexuálne vykorisťovanie. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Na fotografii je štvormesačný Elden v bazéne, ako sa naťahuje za dolárovou bankovkou, ktorá je pred ním zavesená na rybárskom vlasci s háčikom. V súčasnosti 30-ročný Elden pritom tvrdí, že jeho rodičia nikdy nepodpísali súhlas na použitie fotografie na albume a zároveň trvá na tom, že jeho nahý obrázok predstavuje detskú pornografiu V dokumentoch, ktoré podal na kalifornský súd, tvrdí, že obrázok odhaľuje jeho „intímne telesné partie“ a od čias, „keď bol dieťa až do súčasnosti, chlípne vystavuje jeho genitálie“.Nesexualizované fotografie detí v Spojených štátoch všeobecne nie sú podľa zákona považované za pornografiu. Eldenov právny zástupca Robert Y. Lewis však tvrdí, že doplnenie dolárovej bankovky, ktorú do obrázka vložili dodatočne, vyvoláva dojem, akoby dieťa bolo „sexuálnym pracovníkom“. V žalobe tiež tvrdia, že kapela prisľúbila, že chlapcove genitálie zakryjú nálepkou, no tento prísľub nedodržali.Elden tvrdí, že jeho „skutočná identita a meno sú navždy previazané s komerčným sexuálnym vykorisťovaním, ktoré zažil ako dieťa, distribuovali a predávali ho na celom svete odkedy bol bábätko až dodnes“.Podľa vlastných slov údajne v dôsledku obrázku „utrpel a bude do konca života trpieť škodami“, vrátane „extrémneho a permanentného citového utrpenia“, ako aj „prekážok v normálnom vývoji a vzdelávacom pokroku“ a „zdravotného a psychologického liečenia“.Požaduje odškodné najmenej 150-tisíc dolárov od každého z 15 obvinených, medzi ktorými sú žijúci členovia skupiny Dave Grohl a Krist Novoselic, správcovia pozostalosti Kurta Cobaina, Cobainova bývalá manželka Courtney Love a fotograf Kirk Weddle.Zástupcovia Nirvany a ich vydavateľstva sa podľa BBC zatiaľ k žalobe nevyjadrili.Elden pritom fotografiu v minulosti niekoľkokrát sám napodobnil ako tínedžer i dospelý - vždy oblečený v plavkových kraťasoch. Spravil tak pri príležitosti desiateho, dvadsiateho a 25. výročia vydania albumu Nevermind.Niekoľkokrát sa však o fotení vyjadril rozporuplne - v roku 2016, napríklad, povedal pre Time Magazine, že ho skutočnosť, aký je známy, trochu rozrušovala, keď dospieval. „Len som sa zobudil a už som bol súčasťou tohto veľkého projektu. Je to dosť náročné - máte pocit, akoby ste boli slávni pre nič,“ vyjadril sa a dodal, že je ťažké nebyť rozrušený, keď si uvedomí, koľko bolo v hre peňazí.Poznamenal tiež, že keď ide na bejzbalový zápas a spomenie si na fotografiu, napadne mu, že zrejme každý, kto tam je, videl jeho detský penis a preto má pocit, akoby mu vzali časť jeho ľudských práv. Inokedy zas o fotografii hovoril s nadšením a priznal, že bola pre neho vždy pozitívom a otvárala mu dvere.Jeho otec Rick si v roku 2008 pre rádio NPR zaspomínal na fotenie s tým, že mu Weddle, ktorý bol rodinný priateľ, ponúkol dvesto dolárov. „Mali sme doma veľkú bazénovú párty a nikto nemal tušenie, čo sa deje,“ skonštatoval. Rodina podľa neho na udalosť rýchlo zabudla, no o tri mesiace neskôr zbadali obal albumu na stene Tower Records v Los Angeles. O dva mesiace podľa NPR, „Geffen Records poslali ročnému Spencerovi Eldenovi platinový album a macíka“.Nevermind, ktorý vyšiel 24. septembra 1991 a obsahuje hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are alebo Lithium, sa dostal na prvú priečku Billboard 200. Na celom svete sa predalo viac ako 30 miliónov kópií.