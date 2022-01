Chlapec z obalu albumu Nevermind so svojou žalobou na kapelu Nirvana neuspel, má však opravný pokus

Žaluje aj priateľa svojho otca

Profitoval zo slávy dieťaťa Nirvany

Konečne našiel odvahu



Nevermind

vyšiel 24. septembra 199. Obsahuje hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are alebo Lithium a dostal sa na prvú priečku Billboard 200. Na celom svete sa predalo viac ako 30 miliónov kópií.







vyšiel 24. septembra 199. Obsahuje hity ako Smells Like Teen Spirit, Come As You Are alebo Lithium a dostal sa na prvú priečku Billboard 200. Na celom svete sa predalo viac ako 30 miliónov kópií.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Americký federálny sudca zamietol žalobu 30-ročného muža na skupinu Nirvana , ktorý tvrdil, že jeho detská fotografia na obale jej albumu Nevermind predstavuje detskú pornografiu.Sudca vyhovel žiadosti o zamietnutie od odporcov, medzi ktorými sú žijúci členovia kapely Dave Grohl a Krist Novoselic a správcovia pozostalosti Kurta Cobaina.Zároveň však umožnil žalobcovi Spencerovi Eldenovi podať novú upravenú žalobu, ktorá reaguje na záležitosti v žiadosti odporcov, na čo má čas do 27. januára.Na fotografii je nahý štvormesačný Elden v bazéne, ako sa naťahuje za dolárovou bankovkou, ktorá je pred ním zavesená na rybárskom vlasci s háčikom.Žalobu na skupinu podal v auguste na federálnom súde v Kalifornii, pričom v nej uviedol, že utrpel „celoživotné škody“, zatiaľ čo skupina a ďalší profitovali z danej snímky.Zároveň požadoval odškodné najmenej 150-tisíc dolárov od každého z 15 obvinených, medzi ktorými je aj fotograf snímky Kirk Weddle - priateľ Eldenovho otca.Zástupcovia žalovanej strany podali žiadosť 22. decembra. Uviedli v nej, že žalobu Elden podal dávno po 10-ročnej premlčacej dobe jedného zo zákonov použitých ako dôvod žaloby a že ďalší zákon, na ktorý sa odvoláva, bol prijatý až v roku 2003 a nebol retroaktívny.„Elden strávil tri desaťročia profitovaním zo svojej slávy ako samozvaného 'dieťaťa Nirvany'. Veľakrát tú fotografiu stvárnil výmenou za poplatok; má na hrudi vytetovaný názov albumu Nevermind; objavil sa v talkshow oblečený v seba parodujúcom, naho-sfarbenom overale; na eBayi má na predaj podpísané kópie obalu albumu a použil toto spojenie v snahe nadviazať známosti so ženami,“ uvádza sa v dokumente.Eldenova právnička Maggie Mabie sa pre agentúru AP ešte v auguste vyjadrila, že podali žalobu v tom čase, pretože na to „konečne našiel odvahu“.Tvrdila tiež, že napriek veku fotografie, žaloba spadá pod premlčaciu dobu na základe federálneho zákona o detskej pornografii, pretože je snímka stále v obehu a stále na nej zarábajú peniaze.