Kapacita kultúrnych podujatí bude vyššia, Milanovej ministerstvo pripravilo nový semafor

Zdravie a životy majú prioritu

Hlavné slovo majú odborníci

5.1.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo kultúry SR pripravilo nový kultúrny semafor, ktorý zvyšuje kapacitu podujatí.Vo svojom profile na sociálnej sieti o tom informovala ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) s tým, že vylepšený semafor reaguje na nové vedecké poznatky a na stále vyššiu zaočkovanosť.„Na ministerstve kultúry by sme najradšej zrušili všetky kultúru obmedzujúce opatrenia, ale zdravie, jeho ochrana a životy občanov majú neodškriepiteľnú prioritu. Preto na ministerstve rešpektujeme, síce pre nás bolestivé, ale pre verejné zdravie nevyhnutné opatrenia odborníkov a špecialistov, ktorí medicíne naozaj rozumejú. To však neznamená, že ticho sedíme v kúte," napísala Milanová.Šéfka rezortu kultúry zdôraznila, že ministerstvo kultúry o pandemických opatreniach nerozhoduje a ani nikdy nerozhodovalo.Hlavné slovo majú podľa jej slov autority z ministerstva zdravotníctva a Úradu verejného zdravotníctva SR.„Pandémia skončí vtedy, keď sa všetci, čo môžu, dajú očkovať. Kedy to však bude, nevie nikto," dodala Milanová.