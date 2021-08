Chlapík v bránke je chudák, Klopp vyzýva rozhodcov na prísnejšiu ochranu brankárov

Sezóna môže priniesť zmeny

Chcú menej zásahov zo strany VAR

21.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nemecký futbalový tréner Jürgen Klop p anglického klubu FC Liverpool vyzval rozhodcov na prísnejšiu ochranu brankárov v bránkovom území. Reagoval tak na otázku na oficiálnej tlačovej konferencii pred sobotňajším ligovým duelom proti Burnley.Kouč "The Reds" si pomohol príkladom z 1. kola Premier League, v ktorom Arsenal prehral s Brentfordom 0:2, no podľa Klopia mali "kanonieri" namiesto jedného z inkasovaných gólov zahrávať priamy kop po zákroku jedného z útočiacich hráčov na gólmana Bernda Lena.V spomenutej situácii hráč súpera mimoriadne dôrazne atakoval gólmana, aby ten nemohol reagovať na vhadzovanie útočiaceho Brentfordu.Na priamu otázku, či sú podľa jeho názoru brankári dostatočne chránení, Klop odpovedal: "Bude zaujímavé sledovať, čo táto sezóna prinesie. Pretože chlapík v bránke je v tomto smere chudák. Ak nebude dostatočne chránený v bránkovom území, zmení to futbal," myslí si 54-ročný rodák zo Stuttgartu.Vedenie Premier League verejne prezentuje, že v aktuálnej sezóne nechce, aby systém videoasistenta rozhodcu (VAR) zasahoval do priebehu hry až v takom rozsahu, ako to bolo v predchádzajúcom ročníku. Presadzuje tiež vyššiu toleranciu pri prípadnom udeľovaní faulov, ak je medzi hráčmi minimálny kontakt.Na futbalistov Liverpoolu čaká v 2. kole Premier League duel proti FC Burnley, ktorý je v súťaži jedným z najfyzickejších tímov. A práve na čo najtvrdšiu hru - v rámci pravidiel - sa spolieha pri strieľaní gólov.