Inter Miláno vstúpil do obhajoby titulu hladkou výhrou, skóre otvoril perfektnou hlavičkou Škriniar

Odhodlaný vstup do zápasu sa vyplatil

Za dôležitých hráčov získali náhrady

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.8.2021 (Webnoviny.sk) - Z úvodného vystúpenia futbalistov Interu Miláno v novej sezóne Serie A uplynulo iba šesť minút a obhajca titulu v najvyššej talianskej súťaži sa tešil z prvého gólu. Zaslúžil sa o to slovenský stopér Milan Škriniar , ktorý po rohovom kope Hakana Calhanoglua poslal hlavou loptu za chrbát brankára FC Janov Salvatoreho Sirigua.Letná posila Interu z AC Miláno Calhanoglu o osem minút neskôr pridala druhý gól "nerazzurri" a po zmene strán sa ešte strelecky presadili Arturo Vidal a Edin Džeko. Inter vstúpil na náročnú cestu obhajoby titulu hladkým triumfom 4:0."Bolo dôležité vstúpiť do zápasu odhodlane a skórovať čo možno najrýchlejšie. Keď bolo po 15 minútach 2:0, bolo už všetko jednoduchšie," uviedol Milan Škriniar pre streamovaciu službu DAZN, cituje ho futbalový web sempreinter.it.Dvadsaťšesťročný slovenský stopér začal svoju piatu sezónu v drese Interu Miláno a strelil ôsmy gól. V uplynulej majstrovskej sezóne bol až 29-krát v základnej zostave svojho tímu, pritom ho tiež niekoľko týždňov sužoval koronavírus. Aktuálne po suverénnom vstupe do nového súťažného ročníka pochválil aj taktiku nového trénera Simoneho Inzaghiho, ktorý na lavičke "interistov" nahradil Antonia Conteho."Tréner nám vštepil svoje myšlienky. Presvedčil nás o tom, ako máme hrať, a fungovalo to. Veľa tímov prichádza na San Siro iba brániť a zatvoria sa na vlastnej polovici ihriska. My sme sa snažili odoberať súperovi loptu čo najskôr, tým odomknúť jeho obranu a tento koncept sa ukázal ako správny," uviedol Škriniar.V porovnaní s uplynulou sezónou z Interu Miláno odišli dôležití hráči - belgický útočník Romelu Lukaku a marocký krídelník Achraf Hakimi, prišli však spomenutí Turek Calhanoglu aj Bosniak Džeko a hneď sa zapísali gólmi."Opustili nás dôležití hráči, ale máme za nich náhrady a zostali sme rovnako silní. Obhajoba Scudetta nám dodala veľa istoty, ale zároveň aj zodpovednosti za naše výkony. Sme silní a pokúsime sa ho obhájiť," doplnil Škriniar.