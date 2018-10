CHLIEB ZREJME ZDRAŽIE: Pekárom vzrástli vstupné náklady

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Nitra 23. októbra (TASR) – Ceny za chlieb na pultoch predajní pravdepodobne budú rásť. Dôvodom je nárast vstupných nákladov, potvrdil manažér spoločnosti Penam Slovakia Peter Živický.povedal Živický.Ako sa zvýšenie cien u výrobcu premietne do konečných cien na pultoch, zatiaľ Živický nevedel špecifikovať.Podľa riaditeľa sekcie potravinárstva a obchodu ministerstva pôdohospodárstva Milana Lapšanského nie je miera zisku rovnomerne rozdelená medzi farmárov, výrobcov a obchodníkov.skonštatoval Lapšanský. Podľa jeho názoru by sa pultové ceny pekárenských výrobkov vôbec meniť nemuseli, ak by bola marža spravodlivo rozdelená.Podľa predsedníčky Zväzu pekárov, cukrárov a cestovinárov Tatiany Lopúchovej mnohé pekárne na Slovensku nedosiahli dohodu s niektorými zahraničnými obchodnými reťazcami, ktoré sa napriek objektívne stúpajúcim nákladom usilujú dosiahnuť nedôvodné zníženie odbytových cien.skonštatovala Lopúchová.povedal Živický. Skupina Penam zamestnáva 1340 ľudí, v kmeňovom stave aktuálne chýba 160 zamestnancov.Ak sa pekárňam nepodarí svoje náklady premietnuť do odbytových cien, slovenskí pekári podľa slov Lopúchovej ďalej odmietajú podliehať tlaku niektorých obchodných reťazcov.avizovala. Prerušenie dodávok sa podľa Lopúchovej nebude vzťahovať na slovenské maloobchodné siete, združené vo Zväze obchodu SR.