Zakladateľ radikálnej skupiny prišiel o belgické občianstvo

Brusel 23. októbra (TASR) - Zakladateľ a bývalý vodca radikálnej moslimskej skupiny Sharia4Belgium (šaría pre Belgicko) Fouad Belkacem bol zbavený belgickej štátnej príslušnosti. Uviedla v utorok tlačová agentúra Belga.O strate jeho belgického občianstva rozhodol v utorok odvolací súd v Antverpách, ktorý vo svojom rozhodnutí upozornil, že Belkacem alias Abu Imran "ťažkým spôsobom porušil" svoje povinnosti belgického občana. Zakladateľovi radikálnej skupiny tak zostalo len jeho pôvodné marocké občianstvo.Belga pripomenula, že Belkacem bol v januári 2016 odsúdený na 12 rokov väzenia a pokutu 30.000 eur kvôli obvineniam zo šéfovania teroristickej skupine Sharia4Belgium. On a viacerí členovia tejto organizácie boli obvinení z náboru mladých ľudí za džihádistov, ktorí mali ísť bojovať do Iraku alebo do Sýrie.Právny postup zameraný na odňatia jeho belgickej štátnej príslušnosti sa začal v októbri 2016.Podľa vyjadrenia generálnej prokuratúry z Antverp predstavuje Belkacem trvalú hrozbu pre verejnú bezpečnosť a svojím konaním vážne porušil povinnosti belgického občana. Jeho obhajkyňa Liliane Verjauwová uznala nedostatky svojho klienta, avšak podľa jej slov obvinený už pre spoločnosť nebezpečenstvo nepredstavuje. Upozornila, že podľa jej názoru odobratie belgickej štátnej príslušnosti je neprimeraným trestom.Belkacem má nárok sa odvolať proti tomuto rozsudku na Súdnom dvore EÚ. Verjauwová zatiaľ neoznámila, či sa jej klient odvolá.Belga upozornila, že Belkacem sa obáva, že po potvrdení platnosti pozbavenia belgického občianstva ako ďalší krok bude nasledovať jeho vydanie do Maroka. Tomu sa jeho obhajkyňa snaží zabrániť tvrdením, že Belkacem nemá nijaké spojenie s touto krajinou, že jeho rodina žije vyše 50 rokov v Belgicku - po tri generácie -, a že jeho manželka a deti majú belgickú štátnu príslušnosť.Sharia4Belgium odsudzuje demokraciu a požaduje zmenu Belgicka na islamský štát fungujúci podľa princípov šaríe.(spravodajca TASR Jaromír Novak)