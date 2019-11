CHMELÁR: Systém je úplne prehnitý, riešenia preto musia byť radikálne

Tri desaťročia od novembra 1989 stále tlačíme pred sebou tie isté vážne problémy, ktoré sa podľa lídra hnutia Socialisti.sk Eduarda Chmelára ďalej nabaľujú ako snehová guľa. „Od odluky cirkvi od štátu cez nefunkčné súdnictvo až po isté formy vlastníctva, kedy sa síce sľubovala pluralita vlastníckych foriem, ale hneď na začiatku boli zlikvidované družstva, teda možnosť akejkoľvek ekonomickej demokracie. Systém je úplne prehnitý, niektoré veci sa proste nedajú riešiť inak ako veľmi radikálne,“ povedal Chmelár v diskusii na Tablet.tv.



„Chceme obnoviť demokraciu a prehĺbiť demokraciu, vrátiť moc do rúk ľuďom, vrátiť im kontrolu nad vlastnými životmi. Pretože to v súčasnom oligarchickom režime prakticky nie je možné,“ tvrdí Chmelár. „Chceme byť byť alternatívou k tejto podobe kapitalizmu. Chceme prekonávať kapitalizmus,“ vyhlásil. Dodal, že jeho hnutie sa nehlási k tradícii totalitného systému, ktorý tu vládol pred rokom 1989. „Ten systém treba nazývať štátnym kapitalizmom, to nemalo s ideálmi socializmu spoločné prakticky nič,“ tvrdí.



Podľa Chmelára sa Socialisti.sk hlásia k enviromentálnemu hnutiu, ktoré deklaruje, že problémy typu klimatická zmena sa v podmienkach kapitalizmu efektívne riešiť nedajú. „Jednoducho tam nepustia isté mechanizmy, keď máte všetko zamerané na rast zisku. Tak nemôže fungovať verejný záujem,“ povedal Chmelár.







Hnutie Socialisti.sk je podľa neho postavené na enviromentálnom, socialistickom a mierovom pilieri. Konfederácii odborových zväzov (KOZ) Chmelár ponúkol možnosť podpisu memoranda, ktoré by bolo pre odbory právne nezáväzné, ale Socialisti.sk by sa v ňom zaviazali presadzovať ciele odborov v oblasti zlepšovania zamestnaneckého prostredia. „Z našej strany je to je to morálny záväzok,“ spresnil.



Podľa Chmelára by zamestnanci mali mať účasť na riadení podniku a ak je firma zisková, dokonca aj nárok na podiel zo zisku. „Je to určitá forma ekonomickej demokracie,“ povedal.



Zrušenie druhého piliera a zdravotných poisťovní

Zákon o preukazovaní pôvodu majetku a vystúpenie z NATO

Hnutie Socialisti.sk podľa neho presadzuje radikálne zmeny aj v sociálnej oblasti. Navrhuje úplné zrušenie druhého dôchodkového piliera, ako aj systému zdravotných poisťovní. „Chceme vytvárať také podmienky, ktoré oligarchii môžu zlomiť väzy. Finančné skupiny sú dnes mocnejšie ako volené orgány. A jednoducho chceme otvorene hovoriť, v čom je problém,“ vyhlásil Chmelár.„Zdravotné poisťovne sú zbytočný medzičlánok,“ tvrdí Chmelár, podľa ktorého by peniaze do zdravotníctva mali tiecť priamo zo štátneho rozpočtu. Druhý dôchodkový pilier sa podľa neho nezhodnocuje tak, ako sa očakávalo a budúcim penzistom hrozia nízke dôchodky. „Druhý pilier považujem za pyramídovú hru,“ povedal Chmelár. „Celý druhý pilier treba zrušiť a zrušiť aj zdravotné poisťovne. Nechať peniaze priamo bez akýchkoľvek medzičlánkov tiecť tam, kam majú,“ dodal.



Hnutie Socialisti.sk má vo svojom programe viacero ďalších radikálnych riešení, od výrazného sprísnenia zákona o preukazovaní pôvodu majetku cez zrušenie Slovenskej informačnej služby a jej nahradenie novou štruktúrou až po vystúpenie Slovenska zo Severoatlantickej aliancie.



Zákon o preukazovaní pôvodu majetku má za cieľ postihovať privatizérov, ktorí prišli k majetkom nelegálne, zatiaľ sa však ukazuje ako neefektívny. „Chceme rozšíriť okruh preverovaných osôb aj na rodinných príslušníkov,“ povedal Chmelár. „A sprísniť pravidlá, aby sa mohol preverovať majetok. Dnes je to od výšky 1500-násobku minimálnej mzdy, my to chceme znížiť na stonásobok. Pravica je zdesená, že je to strašne málo, že je to 50.000 eur,“ konštatuje Chmelár. Podľa neho však nedáva logiku, ak sa tvárime, že nelegálna privatizácia je problém iba v prípade obrovských majetkov. „Tých, ktorí si nakradli 100.000 nechajme na pokoji a tvárme sa, že budeme prenasledovať tých, čo majú miliardy. A všetci vieme, že ich nikdy nedostaneme,“ povedal. Chmelár tiež navrhuje vytvoriť špeciálnu prokuratúru len na korupčné prípady a vyčleniť ju zo subordinácie pod Generálnou prokuratúrou.



Slovenskú informačnú službu (SIS) Chmelár nepovažuje za mimoriadne analyticky schopnú a podozrieva ju, že v nej pôsobia rôzne skupiny v rozpore s jej poslaním. „V SIS sú skupiny, o ktorých sa nevieme zbaviť inak ako tým, že založíme úplne novú spravodajskú službu,“ tvrdí.

Slovensko by podľa Chmelára malo v Európskej únii čo najintenzívnejšie presadzovať vytvorenie spoločnej európskej obrany a po jej vzniku vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie. "Chceme zvýšiť bezpečnosť Slovenska. Som presvedčený, že Severoatlantická aliancia nás napriek tej propagande, ktorú dennodenne počúvame, nechráni,“ tvrdí Chmelár, podľa ktorého je zmluva napísaná vágne a v prípade vojnového konfliktu by nám opäť hrozil mníchovský scenár.

Lídri hnutia Socialisti.sk

Predsedom je politológ Eduard Chmelár. Podpredsedami sú básnik Martin Sarvaš, ľavicový aktivista Artur Bekmatov, zakladateľka iniciatívy vymazaných rodičov Beáta Janočková, ekonóm Daniel Patkoš a právnička Alica Mihale Razgyelová.