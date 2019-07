Na snímke Eduard Chmelár. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke Eduard Chmelár. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 16. júla - Eduard Chmelár chce založiť nové politické hnutie nazvané Socialisti. Informoval o tom na sociálnej sieti s tým, že chce ponúknuť voličom alternatívu. Chmelár sa už v roku 2015 neúspešne pokúšal o registráciu politického hnutia SEN. "Rozhodol som sa vstúpiť do politického zápasu a prispieť všetkými silami k vytvoreniu zásadnej alternatívy k súčasnému vývoju na Slovensku," uviedol Chmelar. Na registráciu hnutia potrebuje vyzbierať aspoň 10.000 podpisov od občanov. Zbieranie podpisov už oznámil ministerstvu vnútra.Budúcoročné parlamentné voľby budú podľa neho najdôležitejšie od roku 1989. "Budú sa nanovo rozdávať karty a určovať smerovanie štátu na dlhé roky, ak nie desaťročia," poznamenal s tým, že chce ponúknuť radikálno-demokratickú alternatívu voči dnešnej podobe kapitalizmu.Mieni sa zameriavať najmä na nízkopríjmové skupiny. "Na mladé rodiny s deťmi, na robotníkov, ľudí so zdravotným postihnutím a dôchodcov, na všetkých, ktorých hlas dostatočne nepočuť a ktorí zvádzajú svoj každodenný boj o dôstojnosť, rovnosť a neraz aj prežitie. Práve tých zasiahnu dôsledky klimatickej zmeny najviac a my chceme, aby boli náklady rozložené spravodlivo," vysvetlil.Eduard Chmelár sa už v roku 2015 pokúšal založiť hnutie Solidarita, ekológia, nenásilie (SEN). Malo spájať myšlienky demokratickej ľavice, zelenej politiky a mierového hnutia. Jeho ambíciou bolo okrem iného obmedzenie moci oligarchie. Ministerstvo vnútra (MV) SR však hnutie registrovať odmietlo, a to pre nájdené nedostatky pri overovaní hárkov. Týkalo sa to napríklad neexistujúcich čísiel občianskych preukazov, čísiel preukazov vydaných inej osobe ako tej, ktorá bola na podpisovom hárku, ale tiež čísiel skartovaných, stratených a odcudzených preukazov vydaných iným ľuďom ako tým na zozname. Odmietnutie registrácie označil Chmelár za politicky motivované.