Chochlíková je druhá najlepšia na svete v neolympijských športoch

Monika Chochlíková sa stala druhou najlepšou športovkyňou sveta v neolympijských športoch za rok 2022. Anketu organizovala Medzinárodná federácia Svetových hier (IWGA). Športovkyňou roka 2022 v neolympijských športoch sa stala hráčka frisbee Valéria Cardenasová z Kolumbie.





O víťazoch v ankete rozhodlo hlasovanie na webe IWGA. Napokon uspela dvadsaťtriročná Kolumbijčanka o 346 bodov pred 27-ročnou Slovenkou. V tímoch vyhrala nemecká reprezentácia vo frisbee, ktorá na Svetových hrách v Birminghame zdolala aj favorizované a dlho nezdolané Američanky, informuje olympic.sk.Bronzová medailistka vo frisbee zo Svetových hier 2022 v Birminghame a Žena roka 2022 podľa časopisu Ultiworld Cardenasová získala v ankete 35.769 hlasov. Chochlíková ich nazbierala 35.423 hlasov, tretiu priečku obsadila ďalšia Kolumbijčanka, so štyrmi zlatými a jednou striebornou medailou v rýchlokorčuľovaní na kolieskových korčuliach najúspešnejšia športovkyňa Svetových hier Johana Viverosová-Mondragonová (14.723). Do širšieho výberu hlasovania sa dostalo 23 športovcov a športovkýň, vo finále bojovala desiatka najúspešnejších.Chochlíková sa do nominácie dostala vďaka zlatej medaile na Svetových hrách v alabamskom Birminghame v thajskom boxe vo váhe do 51 kg. V kickboxe, v ktorom tiež štartovala, vypadla vo štvrťfinále."Predovšetkým je pre mňa veľkou cťou, že si ma Medzinárodná federácia muay thai (IFMA) vybrala, aby som reprezentovala náš šport v hlasovaní. Nečakala som, že až toľko ľudí sa zapojí do hlasovania. Prekvapilo ma, že mnohí zdieľali hlasovanie na svojich sociálnych sieťach. Podporilo ma veľa známych športovcov a celebrít. Hoci je Slovensko malá krajina a nemáme toľko obyvateľov ako iné krajiny, ktoré mali zastúpenie, podpora bola veľká. Chcela by som sa poďakovať každému, kto mi dal hlas," uviedla v reakcii na výsledky na webe IWGA Monika Chochlíková.