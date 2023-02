Mešár patrí podľa experta medzi 15 najväčších nádejí Canadiens. Aké sú jeho prednosti?

2.2.2023 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Filip Mešár ukazuje v jeho prvej sezóne v Severnej Amerike dve tváre. V úvode sa mu darilo, pravidelne bodoval v drese tímu kanadskej juniorskej OHL Kitchener Rangers a na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov bol najproduktívnejší Slovák.Po šampionáte však nazbieral len tri body v prvých ôsmich zápasoch. Podľa zámorského experta Scotta Wheelera z magazínu The Athletic sa 19-ročný krídelník môže raz presadiť v NHL, zaradil ho na 4. miesto vo svojom rebríčku 15 najväčších nádejí klubu Montreal Canadiens "Je prvotriedny korčuliar, ktorý rád má puk hokejke. Vie hrať pri mantineloch aj v strede klziska, využiť voľný priestor na prihrávku alebo sám vyslať na brankára nebezpečnú strelu. Dokáže oklamať súperov zmenou rýchlosti, napáda so sebadôverou a vyniká rýchlou hrou. Využíva rýchlosť na zvýšenie tempa hry alebo získavanie odrazených pukov. Má schopnosti hráča NHL a dokáže vyhrať viacero osobných súbojov za sebou," vymenoval Wheeler prednosti Mešára.Našiel však aj negatíva. "Aj keď je veľmi zručný vo viacerých oblastiach, panujú u neho obavy, že nie je dostatočne robustný a nemá schopnosť rozhodovať zápasy, aby z neho raz mohol byť špičkový hráč v NHL. Páči sa mi jeho kombinácia dobrého korčuľovania a talentu, vníma hru na vysokej úrovni a pre tím je užitočný aj inak ako produktivitou. Stále v ňom vidím potenciál hráča do prvých troch útokov v NHL," myslí si odborník o rodákovi zo Spišskej Belej, ktorého si Montreal vybral na vlaňajšom drafte nováčikov do NHL z 26. miesta.V tejto sezóne odohral za Kitchener 28 duelov a nazbieral v nich 27 bodov (12+15).