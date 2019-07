Chocholná - Velčice: Obec trápi nedostatok stavebných pozemkov

Obec Chocholná - Velčice leží na pravom brehu Váhu, necelých desať kilometrov od krajského mesta Trenčín, pod hrebeňmi Bielych Karpát. Vznikla zlúčením obcí Malá Chocholná a Veľká Chocholná (1943) a následným zlúčením s obcou Velčice (1960). Podľa starostu Ľubomíra Škriečku unikátom obce je veľké množstvo kvalitnej vody a minerálnych prameňov. Malebnú dolinu, v ktorej obec leží, preto nie náhodou prezývajú aj dolinou vody. Na snímke pamätník padlým v centre obce. V Chocholnej - Velčiciach, 26. júla 2019. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Obec sa hrdí historicky prvou Miss hasička Československa

Pýchou obce je množstvo kvalitnej pitnej i minerálnej vody

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chocholná - Velčice 27. júla (TASR) – Obec Chocholná-Velčice leží na pravom brehu Váhu necelých desať kilometrov od krajského mesta Trenčín pod hrebeňmi Bielych Karpát. Kataster obce s asi 1700 obyvateľmi tvorí úzky pás územia od nivy Váhu až po štátnu hranicu s Českou republikou. Vznikla zlúčením obcí Malá Chocholná a Veľká Chocholná (1943) a následným zlúčením s obcou Velčice (1960).Podľa starostu Ľubomíra Škriečku je život ľudí z obce úzko previazaný s krajským mestom, kde väčšina z nich pracuje, prípadne študuje.priblížil starosta s tým, že obec nevlastní žiadne pozemky, ktoré by mohla pretvoriť na stavebné.Obec sa síce podľa neho snaží vstupovať do rokovaní s vlastníkmi súkromných pozemkov, proces je však veľmi komplikovaný a zdĺhavý a nedostatok pozemkov bráni podľa neho rozvoju obce a nárastu počtu obyvateľov.zdôraznil Škriečka.V Chocholnej-Velčiciach majú prvostupňovú základnú školu s materskou školou, prioritou obce do najbližších rokov je výstavba telocvične. Podľa starostu už majú vypracovanú štúdiu uskutočniteľnosti, viac ako dvojmiliónovú investíciu však z vlastných zdrojov zvládnuť nemôžu. Telocvičňa by mala slúžiť nielen žiakom materskej a základnej školy, ale aj aktívnemu stolnotenisovému oddielu i obyvateľom obce.Zámerom obce je tiež vybudovať chodník pozdĺž celej roztiahnutej dediny, tu predpokladajú náklady okolo milión eur. Samospráva plánuje zrekonštruovať aj dom smútku vo Velčiciach.Napriek veľkej konkurencii v podobe športových, kultúrnych a spoločenských podujatí v neďalekom Trenčíne organizujú v Chocholnej - Velčiciach každoročne množstvo vlastných akcií. Pripravuje ich obec, miestne záujmové združenia a súkromné osoby za výdatnej pomoci miestnych nadšencov.Podľa Lucie Margetínovej, ktorá šéfuje na obecnom úrade kultúre, deti sa každoročne tešia na Rozprávkový les, tento rok v spolupráci s Poľovníckym združením Sokolí kameň pripravili Poľovnícky deň pre deti, s pozitívnou odozvou sa stretol tohtoročný prvý ročník Jánskych ohňov v miestnom Parku slobody. Samotní organizátori boli prekvapení bohatou účasťou nielen obyvateľov Chocholnej - Velčíc, ale aj okolitých obcí. Podujatie pripravili v spolupráci s miestnym futbalovým oddielom Sokol, ktorý zorganizoval aj Futbalový víkend.skonštatovala Margetínová.Okrem futbalového a stolnotenisového klubu, ktorých družstvá reprezentujú obec v krajských súťažiach, pôsobia v Chocholnej - Velčiciach aj ďalšie záujmové organizácie - Dobrovoľný požiarny zbor, Miestna ľudová knižnica, MO Matice slovenskej, Demokratická únia žien Slovenska, Slovenský Červený kríž, Poľovnícke združenie Sokolí kameň, chovatelia.Ľudové tradície udržiavali v obci folklórny súbor Kykula a detský folklórny súbor Kykulka, ktoré však už dnes nepracujú. Aktívna je však ženská spevácka skupina Studienka. Obec ďaleko za jej hranicami i za hranicami Slovenska pozitívne zviditeľnila Dominika Adamčiová, ktorá sa v roku 2012 stala historicky prvou Miss hasička Československa.Unikátom obce Chocholná Velčice na úpätí Bielych Karpát je veľké množstvo vody a minerálnych prameňov. Malebnú dolinu, v ktorej obec leží, preto nie náhodou prezývajú aj dolinou vody.Podľa starostu obce Ľubomíra Škriečku je v doline niekoľko prameňov.priblížil Škriečka.Okrem pitnej vody je obec známa aj množstvom minerálnych prameňov – kyseliek, ktoré podľa starostu vznikajú tým, že voda preteká cez horniny, kde sa obohatí o oxid uhličitý a získava „rezkosť“ a aj chuť. Verejnosti najznámejší je mimoriadne výdatný Chocholiansky prameň pri hlavnej ceste, smerom do Drietomy a Českej republiky, kde sa zastavuje množstvo ľudí a motoristi vrátane kamionistov si jej odnášajú celé prepravky. Paradoxom je, že hoci má prameň názov podľa Chocholnej, leží v katastri obce Kostolná - Záriečie.doplnil starosta.