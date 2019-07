Sochu z kľúčov, pripomínajúcu Nežnú revolúciu, vrátili Košice do Česka

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 27. júla (TASR) – Umelecké dielo vyrobené z kľúčov už v parku na Moyzesovej ulici v Košiciach nie je. Ako informuje mesto Košice na svojej webovej stránke, sochu s odkazom na Nežnú revolúciu začiatkom tohto týždňa po šiestich rokoch odinštalovali a odviezli späť do Českej republiky.Dielo českého autora Jiřího Davida meria sedem metrov a je zhotovené z viac ako 85.000 FAB kľúčov. Zoskupil ich do zvláštnych tvarov, ktoré vytvorili slovo "Revoluce". Skulptúra váži jednu tonu a podstavec ďalších osem.Magistrát pripomenul, že socha bola v parku nainštalovaná v rámci Európskeho hlavného mesta kultúry začiatkom mája 2013 a išlo o jej dočasné umiestnenie, v Košiciach mala zostať iba do októbra 2013. Na základe dohody s autorom bola v uvedenom parku košického Starého Mesta až doposiaľ.uviedol námestník primátora mesta Košice Marcel Gibóda.