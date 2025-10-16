Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 17.10.2025
 Meniny má Hedviga
 24hod.sk    Zo zahraničia

16. októbra 2025

Chodci v Petrohrade smutní z vojny si zaspievali protivojnové piesne


Tagy: Petrohrad vojna na Ukrajine

Súd v Petrohrade vo štvrtok poslal do väzenia troch ruských hudobníkov po tom, ako sa ich pouličné vystúpenie s protiputinovskou piesňou stalo virálnym. Popová kapela Stoptime hrala piesne skupín známych svojím ...



gettyimages 958549786 676x451 16.10.2025 (SITA.sk) - Súd v Petrohrade vo štvrtok poslal do väzenia troch ruských hudobníkov po tom, ako sa ich pouličné vystúpenie s protiputinovskou piesňou stalo virálnym. Popová kapela Stoptime hrala piesne skupín známych svojím odporom k vojne na Ukrajine. Videá zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú, ako hrajú pred desiatkami ľudí v uliciach Petrohradu, pričom niektorí z davu spievali s nimi v neobvyklom prejave disentu.


Rusko eskalovalo tvrdé zásahy proti slobode prejavu odvtedy, ako tamojší vládca Vladimir Putin vo februári 2022 poslal armádu na Ukrajinu. Vo štvrtok súd v Petrohrade odsúdil 18-ročnú speváčku Dianu Loginovovú, bubeníka Vladislava Leontieva a gitaristu Alexandra Orlova na tresty odňatia slobody na 12 a 13 dní za „narušenie verejného poriadku“ pri zorganizovaní „masového zhromaždenia viac 70 ľudí“. „Počas tejto akcie nastali negatívne následky, konkrétne narušenie pohybu chodcov,“ uviedol súd na platforme Telegram.

Ruské médiá uviedli, že speváčku Loginovovú vyšetrujú aj pre údajnú „diskreditáciu armády“. Ide o obvinenie, ktoré so sebou nesie prísnejší trest a Moskva ho pravidelne používa na potlačenie disidentských hlasov. Za takéto obvinenia v Rusku súdili tisíce ľudí a stovky odsúdili často na dlhodobé tresty odňatia slobody.

Takmer všetci ruskí opoziční predstavitelia sú teraz vo väzení alebo v exile a verejná kritika úradov alebo vojny v krajine je zriedkavá.


Zdroj: SITA.sk - Chodci v Petrohrade smutní z vojny si zaspievali protivojnové piesne © SITA Všetky práva vyhradené.

