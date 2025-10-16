|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 17.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hedviga
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
16. októbra 2025
Slovensko bude viesť nové aliančné centrum NATO zamerané na delostreleckú paľbu
Slovenská republika sa stáva lídrom nového medzinárodného projektu Severoatlantickej aliancie. Počas rokovaní v Bruseli podpísal ...
Zdieľať
Slovenská republika sa stáva lídrom nového medzinárodného projektu Severoatlantickej aliancie. Počas rokovaní v Bruseli podpísal podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák dokument o budúcej spolupráci na projekte NATO Fires Centre of Excellence. K spolupráci sa pripojili aj ministri obrany Veľkej Británie, Kanady, Turecka, Fínska, Chorvátska, Maďarska a Belgicka. Taliansko sa do iniciatívy zapojilo ešte predtým.
Vďaka tomuto kroku Slovensko oficiálne vstupuje do prestížneho medzinárodného projektu, ktorého cieľom je rozvoj schopností v oblasti delostrelectva, riadenia paľby a prepojenia systémov velenia a riadenia v rámci členských štátov NATO. Centrum výnimočnosti bude sídliť vo Vojenskom technickom a skúšobnom ústave Záhorie, ktorý sa týmto stane druhým aliančným centrom na území Slovenska. Takýto počet centier majú v rámci Aliancie len štyri ďalšie krajiny.
Zriadenie centra výnimočnosti v oblasti paľby je podľa Ministerstva obrany Slovenskej republiky nielen potvrdením vysokého odborného štandardu VTSÚ Záhorie, ale aj silným signálom dôvery v slovenské obranné kapacity. Projekt zároveň otvára nové možnosti pre profesionálny rozvoj príslušníkov Ozbrojených síl SR, medzinárodnú výmenu skúseností a posilnenie aliančnej spolupráce.
„Je to pre Slovensko obrovský úspech a dôkaz toho, že sme spoľahlivým a stabilným partnerom v Aliancii. Naše zapojenie do tohto projektu posilní nielen regionálnu, ale aj aliančnú spoluprácu a prinesie nové príležitosti pre odborný rast príslušníkov Ozbrojených síl SR. Je to zároveň odkaz všetkým odborníkom ako pozitívne je vnímaný slovenský obranný priemysel vo svete,“ uviedol minister obrany Robert Kaliňák.
Projekt NATO Fires Centre of Excellence prispeje k rozvoju špecializovaných expertíz v oblasti koordinovanej paľby a integrácie moderných systémov velenia. Centrum bude poskytovať odborné zázemie aj pre výcvik a vývoj technológií, čím posilní pripravenosť NATO čeliť moderným bezpečnostným výzvam.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko bude viesť nové aliančné centrum NATO zamerané na delostreleckú paľbu © SITA Všetky práva vyhradené.
Vežu ikonického kostola v Starom Smokovci sa podarilo zachrániť, v pláne sú aj ďalšie práce
Chodci v Petrohrade smutní z vojny si zaspievali protivojnové piesne