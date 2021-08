Chodec na Spiši neprežil zrážku s autom, po náraze ho odhodilo aj s bicyklom do priekopy (foto)

Vodič predchádzal vozidlo

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Pri dopravnej nehode v okrese Spišská Nová Ves prišiel v nedeľu o život chodec. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Košiciach Jana Mésarová.Podľa doterajších zistení polície 32-ročný vodič viedol osobné vozidlo značky Škoda Scala v smere od obce Odorín na Spišskú Novú Ves.Vodič predchádzal vozidlo idúce pred ním tam, kde je to zakázané vodorovným aj zvislým dopravným značením a keď bol v protismernej časti cesty, tak prednou ľavou časťou narazil do 60-ročného chodca, ktorý tlačil bicykel v smere na obec Odorín.Po náraze chodca s bicyklom odhodilo do priekopy. Pri dopravnej nehode chodec utrpel zranenia nezlučiteľné si životom. Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. To, či chodec požil alkoholické nápoje, budú zisťovať pri pitve.Polícia miesto udalosti zadokumentovala a vec si prevzal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi, ktorý už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.