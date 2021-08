Severné Macedónsko sprísňuje od septembra vstup do krajiny, od Slovákov bude vyžadovať očkovanie alebo negatívny test

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.8.2021 (Webnoviny.sk) - Od 1. septembra bude pri návšteve Severného Macedónska potrebné preukázať sa certifikátom o očkovaní proti COVID-19 alebo preukázanie negatívneho PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo potvrdenie o prekonaní choroby COVID-19 Informovalo o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí na svojej webovej stránke. V prípade nepredloženia predmetných potvrdení musí nastúpiť návštevník krajiny do 7-dňovej karantény. Tranzit cez krajinu bude povolený maximálne do piatich hodín.Ako ďalej informuje portál slovenského rezortu diplomacie, v Severnom Macedónsku je od 16. augusta 2021 povinné preukázanie sa potvrdeným o očkovaní aspoň 1. dávkou pri vstupe do vonkajších priestorov objektov - reštaurácie, bary, kaviarne a iné objekty, ktoré usporadúvajú oslavy, svadby, školenia, semináre, kultúrne alebo športové podujatia s účasťou alebo kapacitou minimálne 30 osôb. Toto opatrenie sa vzťahuje na osoby staršie ako 18 rokov.Povinné ostáva aj nosenie ochranných rúšok vo všetkých verejných vnútorných priestoroch.