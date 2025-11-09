|
Nedeľa 9.11.2025
Meniny má Teodor
Denník - Správy
09. novembra 2025
Chodec v Prešove prechádzal mimo vyznačeného priechodu, nočnú zrážku s autom neprežil
Chodec v Prešove v sobotu 8. novembra v neskorých večerných hodinách neprežil zrážku s autom. Ako na sociálnej sieti informovalo
9.11.2025 (SITA.sk) - Chodec v Prešove v sobotu 8. novembra v neskorých večerných hodinách neprežil zrážku s autom.
Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, 29-ročný chodec prechádzal na Levočskej ulici cez vozovku mimo vyznačený priechod pre chodcov. Zraneniam na mieste podľahol.
„24-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahovali záchranné zložky," uviedla polícia. Dodala, že presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Chodec v Prešove prechádzal mimo vyznačeného priechodu, nočnú zrážku s autom neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.
