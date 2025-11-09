Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Z domova

09. novembra 2025

Chodec v Prešove prechádzal mimo vyznačeného priechodu, nočnú zrážku s autom neprežil


Chodec v Prešove v sobotu 8. novembra v neskorých večerných hodinách neprežil zrážku s autom. Ako na sociálnej sieti informovalo



580891225_1149108457353882_433595577641343517_n e1762681585132 676x450 9.11.2025 (SITA.sk) - Chodec v Prešove v sobotu 8. novembra v neskorých večerných hodinách neprežil zrážku s autom.


Ako na sociálnej sieti informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove, 29-ročný chodec prechádzal na Levočskej ulici cez vozovku mimo vyznačený priechod pre chodcov. Zraneniam na mieste podľahol.

„24-ročný vodič bol podrobený dychovej skúške aj testu na drogy s negatívnym výsledkom. Na mieste zasahovali záchranné zložky," uviedla polícia. Dodala, že presná príčina a okolnosti nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania.

Zdroj: SITA.sk - Chodec v Prešove prechádzal mimo vyznačeného priechodu, nočnú zrážku s autom neprežil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: prešovská polícia Tragická dopravná nehoda Tragická nehoda
