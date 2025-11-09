|
Nedeľa 9.11.2025
09. novembra 2025
Po zemetrasení v oceáne vydali v Japonsku varovanie pred cunami
Japonsko vydalo v nedeľu varovanie pred vlnami cunami po tom, ako v Tichom oceáne pri ostrove Honšú nastalo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Otrasy zaznamenali o 9:03 SEČ. Japonský ...
9.11.2025 (SITA.sk) - Japonsko vydalo v nedeľu varovanie pred vlnami cunami po tom, ako v Tichom oceáne pri ostrove Honšú nastalo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Otrasy zaznamenali o 9:03 SEČ. Japonský meteorologický úrad varoval pred možnou vlnou cunami vysokou až jeden meter.
Japonská vysielacia spoločnosť NHK uviedla, že v mori pri provincii Iwate boli pozorované vlny cunami a vyzvala obyvateľov oblasti, aby sa k pobrežným oblastiam nepribližovali.
V roku 2011 región zasiahlo podmorské zemetrasenie s magnitúdou 9 a následná vlna cunami zabila približne 18 500 ľudí.
