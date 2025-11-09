Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

09. novembra 2025

Po zemetrasení v oceáne vydali v Japonsku varovanie pred cunami



Japonsko vydalo v nedeľu varovanie pred vlnami cunami po tom, ako v Tichom oceáne pri ostrove Honšú nastalo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Otrasy zaznamenali o 9:03 SEČ. Japonský ...



japan_earthquake_08567 676x458 9.11.2025 (SITA.sk) - Japonsko vydalo v nedeľu varovanie pred vlnami cunami po tom, ako v Tichom oceáne pri ostrove Honšú nastalo zemetrasenie s magnitúdou 6,7. Otrasy zaznamenali o 9:03 SEČ. Japonský meteorologický úrad varoval pred možnou vlnou cunami vysokou až jeden meter.


Japonská vysielacia spoločnosť NHK uviedla, že v mori pri provincii Iwate boli pozorované vlny cunami a vyzvala obyvateľov oblasti, aby sa k pobrežným oblastiam nepribližovali.

V roku 2011 región zasiahlo podmorské zemetrasenie s magnitúdou 9 a následná vlna cunami zabila približne 18 500 ľudí.



Zdroj: SITA.sk - Po zemetrasení v oceáne vydali v Japonsku varovanie pred cunami © SITA Všetky práva vyhradené.

