Chodkyňa prešla cez prechod na červenú, vodička BMW už nedokázala zabrzdiť (foto)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

20.2.2023 (SITA.sk) - Bratislavskí policajti vyšetrujú dopravnú nehodu chodkyne a auta, ktorá sa stala v nedeľu 19. februára po 17:00 na križovatke ulíc Tomášikova a Trnavská. Podľa polície vodička BMW prechádzala svetelnou križovatkou na zelenú, pričom pri stredovom ostrovčeku jej do cesty vošla 59-ročná chodkyňa, ktorá prechádzala cez prechod na červenú. Chodkyňa utrpela viaceré ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice.Polícia žiada svedkov, ktorí nehodu videli a vedia bližšie popísať jej priebeh, aby to oznámili na čísle 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne na Facebookovej stránke polície.