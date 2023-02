Väčšina Ukrajincov považuje USA za priateľskú krajinu, podporili by vstup do EÚ aj NATO

20.2.2023 (SITA.sk) - Deväťdesiat percent Ukrajincov má pozitívny postoj k americkému prezidentovi Joeovi Bidenovi . Spojené štáty americké sú voči Ukrajine priateľské podľa 92 percent obyvateľov krajiny. Vyplýva to z prieskumu ukrajinskej mimovládnej sociologickej organizácie Rating, ktorého výsledky zverejnili v pondelok. Informuje o tom portál Kyiv Independent.Podľa prieskumu, ktorý organizácia Rating uskutočnila od 14. do 16. januára, 87 percent oslovených Ukrajincov by podporilo vstup ich krajiny do Európskej únie (EÚ) . Výsledky prieskumu zároveň ukázali, že 86 percent Ukrajincov by podporilo vstup ich krajiny do Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) . Z výsledkov vyplýva, že podpora vstupu do EÚ a NATO je „takmer jednomyseľná medzi zástupcami všetkých regiónov, vekových a majetkových skupín“.