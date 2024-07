Choroba špinavých rúk ohrozuje deti aj dospelých, chrániť sa treba doma aj v zahraničí

29.7.2024 (SITA.sk) - Žltačka typu A, známa aj ako "choroba špinavých rúk, je vysoko nákazlivé infekčné ochorenie, ktoré môže napadnúť pečeň. Prenáša sa kontaminovanými predmetmi, zle očistenými potravinami a vodou. Pri príležitosti Svetového dňa hepatitídy (28. júl) Union zdravotná poisťovňa pripomína svojim poistencom, že najúčinnejšou formou ochrany je očkovanie.Vírusová hepatitída je zápalové ochorenie pečene, pri ktorom dochádza následkom vírusovej infekcie k poškodeniu alebo až zániku buniek pečene. Vírusové hepatitídy (vírusom spôsobené infekčné zápaly pečene) sa rozdeľujú sa do viacerých typov, najznámejšie sú typ A, B a C. "Hepatitídou typu A sa môžete nakaziť napríklad v krajinách tropického a subtropického pásma, ale aj doma na Slovensku. Jej inkubačná doba je 10 až 50 dní. Príznaky sa podobajú chrípke alebo tráviacim problémom, objaviť sa môže zvýšená teplota, nevoľnosť, bolesť svalov a kĺbov. V pokročilom štádiu ochorenia sa môže objaviť typické zažltnutie kože a očných bielok, tam má pôvod ľudový názov žltačka," vysvetľuje Kristína Baluchová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne. Upozorňuje na rozdiely medzi inými typmi hepatitídy - hepatitída typu B sa prenáša krvou a inými telesnými tekutinami. Nakaziť sa človek môže od sexuálneho partnera, ale aj pri tetovaní alebo pri používaní spoločných hygienických potrieb ako zubná kefka.V minulom roku bolo v Union zdravotnej poisťovni s hepatitídou typu A diagnostikovaných 658 poistencov, najviac vo veku 1 až 10 rokov (takmer 300 detí). S chronickou hepatitídou išlo až o 1007 poistencov, pričom ochorenie postihovalo v porovnateľnom počte ženy i mužov. V roku 2023 sa proti hepatitíde zaočkovalo takmer 5-tisíc poistencov, najčastejšie išlo o deti vo veku do 10 rokov (zaočkovaných bolo 3230 detí)."Vieme, že najúčinnejšou ochranou je očkovanie. Aj preto vychádzame našim poistencom v ústrety a prispievame im na očkovanie až vo výške 50 % ceny vakcíny. Je možné sa očkovať od 16 roka kombinovanou vakcínou proti hepatitíde typu A aj B, rovnako však prispievame aj na obe dávky všetkými očkovacími látkami proti hepatitíde typu A. Tu je možné očkovanie už od 1 roka života," vysvetľuje Jozef Koma, riaditeľ Union zdravotnej poisťovne. Pre viac informácií neváhajte navštíviť webstránku Union zdravotnej poisťovne Informačný servis