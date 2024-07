Nad návrhom zákona z dielne SNS budeme zrejme krútiť hlavami, povedal Krúpa o oslobodení tringeltov od dane (video)

Podpora cestovného ruchu

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Pomoc podnikateľom

29.7.2024 (SITA.sk) - Čašníci a kuchári asi budú platení v sprepitnom, reagoval na návrh SNS poslanec Juraj Krúpa zo SaS „Vždy tieto návrhy zákonov môžu mať aj svoju pozitívnu stránku, ale ešte som nevidel napísaný ten návrh zákona. Tak, ako poznám tú kreatívnu dielňu SNS, tak tam bude určite niekoľko vecí, nad ktorými budeme krútiť hlavami. Myslím, si, že máme oveľa väčšie problémy, ako je DPH na sprepitné. Mimochodom už ste videli čašníka, ktorý by deklaroval sprepitné a z neho platil dane?“ pýta sa Krúpa.SNS v súvislosti s podporou cestovného ruchu, chce na septembrovej schôdzi parlamentu predložiť návrh novely zákona o dani z príjmu, ktorý oslobodí tringelty (sprepitné, odmena od zákazníka pozn.red.) do výšky 10 percent od dane z príjmu. Uviedla to riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová . SNS je podľa nej presvedčená, že bez kvalitnej obsluhy, kuchárov a čašníkov, nie je možné rozvíjať kvalitu služieb v oblasti ubytovania a gastronómie.Škopcová vysvetlila, že predstavou SNS je, aby tringelt do výšky 10 percent pri jednotlivej platbe nebol zahrnutý do príjmu podnikateľa a bol by oslobodený od odvodov i daní. SNS chce tiež navrhnúť, aby platby, ktoré sa uskutočnia v hotovosti alebo cez terminál, mohol podnikateľ v najbližšom výplatnom termíne, oslobodenou od daní vyplatiť zamestnancovi.„Sme presvedčení, že v prípade, ak tringelt nebude podliehať dani z príjmu, a teda čašníci, kuchári i zamestnanci ubytovacích služieb budú motivovaní poskytovať lepšiu službu s cieľom, že si môžu privyrobiť nad rámec svojej mzdy. Taktiež spokojný klient veľmi rád odmení dotknuté osoby,“ uviedla Škopcová.Podľa SNS takáto platba pomôže aj podnikateľom, keďže mzda čašníkov a dotknutého personálu bude môcť byť vyššia bez toho, aby podnikateľ musel vyplácať väčšie odvody a dane.„Veríme, že kuchári, čašníci a zamestnanci hotelov, ako aj majitelia ocenia takýto spôsob oslobodenia tringeltu od odvodov i daní. Súčasne na druhej strane bude narastať spokojnosť návštevníkov a zákazníkov reštauračných a ubytovacích zariadení,“ uzavrela Škopcová.