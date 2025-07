Choroba už nie je dôvod na úplný oddych. Mnohí Slováci pracujú aj z postele, niektorí chodia do kancelárie

Práca z postele ako prejav zodpovednosti

Chorý kolega môže ohroziť celý tím

19.7.2025 (SITA.sk) - Čoraz viac slovenských zamestnancov počas choroby neodpočíva, ale pracuje z domu . Podľa ankety personálnej agentúry Grafton až 65 % respondentov pri bežných virózach odpovedá aspoň na e-maily, ďalších 16 % dokonca chodí do práce aj v čase, keď sa necítia byť celkom zdraví. Odpočinok a čas na úplné doliečenie si dopraje len pätina opýtaných.Práca počas PN sa v mnohých firmách stáva štandardom, často pod vplyvom okolností alebo z vlastného rozhodnutia. „Zamestnancov k tomu často vedie ich zmysel pre zodpovednosť, že radšej odpovedajú na e-maily z postele, než by nechali svoju agendu na kolegov,“ uviedla marketingová manažérka Graftonu Jitka Kouba . Zároveň upozorňuje, že nie každý zdravotný stav umožňuje plnohodnotné pracovné nasadenie, „Dôležité je vedieť, kedy je namieste spomaliť,“ hovorí Jitka Kouba.Podľa nej práca počas choroby často vychádza z vnútorného pocitu zodpovednosti či obavy, že človek zmešká dôležité rozhodnutia. „Najmä v menších tímoch zamestnanci cítia potrebu udržať chod vecí. Niekedy teda spravia aj počas choroby aspoň to najnutnejšie,“ vysvetľuje Jitka Kouba. Ak však ide o vážnejší zdravotný stav, je podľa nej nevyhnutné dopriať si oddych.Prítomnosť chorého kolegu v kancelárii predstavuje podľa personalistky riziko pre celý tím. „Ak je ale človek chorý a napriek tomu príde do kancelárie, v podstate ohrozuje zdravie ostatných,“ upozorňuje odborníčka. Riešením je podľa nej práca z domu, ak to povaha práce umožňuje, alebo oddych.Firemná kultúra zohráva v tejto téme kľúčovú úlohu. „Dobrý líder by mal ísť príkladom – keď je chorý, nemal by chodiť do kancelárie a ohrozovať tak celý tím. Pokiaľ sa rozhodne pracovať aj v priebehu choroby, nemal by to očakávať od svojho tímu, ale naopak, mal by otvorene hovoriť o tom, že zdravie je priorita,“ zdôrazňuje Jitka Kouba. Odporúča tiež otvorenú diskusiu o hraniciach medzi pracovným a súkromným životom a o podpore duševného i fyzického zdravia.S rozšírením home office sa práca počas choroby presunula do šedej zóny. „Oddych nie je odmena, ale nevyhnutnosť,“ uzatvára manažérka personálnej agentúry. „Firma, ktorá chce mať výkonný tím, potrebuje ľudí, ktorí sa neboja na chvíľu vypnúť, keď je to naozaj potrebné,“ uzavrela Jitka Kouba.