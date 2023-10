Choroba vzala Vlhovej veľa síl, ale opäť trénuje a v Söldene chce štartovať

Maximálna záťaž po chorobe

22.10.2023 (SITA.sk) - Elitnú slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú pred začiatkom seriálu Svetového pohára trápila choroba, už je však v poriadku a má za sebou už aj niekoľko tréningov, zatiaľ mimo svahu. Skutočnosť, že je 28-ročná Liptáčka fit, potvrdil jej tréner Mauro Pini pre Sport Management Company.„Petra tvrdo pracovala na obnovení svojej fyzickej pripravenosti a na tom, aby bolo jej telo opäť silné a nachystané na maximálnu záťaž po chorobe, ktorú prekonala. Má za sebou už štyri dni plného tréningu v posilňovni, takže môžem povedať, že je pripravená ísť znovu na svah a na lyže. Preto sme sa rozhodli, že sa v nedeľu presúvame na švajčiarsky ľadovec Saas-Fee, kde sa pokúsime nachystať sa čo najlepšie na úvodné preteky sezóny," prezradil švajčiarsky kouč.Sezóna SP sa začne už počas nasledujúceho víkendu obrovským slalomom v rakúskom Söldene, v sobotu ho absolvujú ženy a v nedeľu muži.Vlhová by mala na ľadovci Rettenbach štartovať napriek tomu, že má už len málo času na to, aby sa dostala do ideálnej formy.„Aj preto budeme ďalšie rozhodnutia robiť vždy v danom momente, na základe aktuálnej situácie. Veľmi dôležitá správa však je, že Petra chce štartovať. Veľmi rada by totiž čo najskôr prelomila napätie, ktoré panuje pred začiatkom každej novej sezóny," poznamenal je tréner.Vzápätí doplnil: „Pravdepodobne nebudeme môcť mať na úvod ročníka veľké očakávania. Verím však, že sa napokon v Söldene predsa len predstavíme. Petra veľmi chce mať za sebou úvodné preteky, aby bola aj vďaka tomu maximálne pripravená na nasledujúce podujatie vo fínskom Levi." Slalomy vo Fínsku prídu na rad v novembri.Petra Vlhová sa na nový súťažný ročník pripravovala na sústredení v Argentíne. Ladenie formy po návrate domov nemá ideálne. V jej tíme však chcú vyťažiť maximum z možného.„V Saas-Fee nebudeme mať k dispozícii veľa dní na prípravu. Začneme v pondelok a pravdepodobne tam zostaneme do štvrtka, takže nás čakajú štyri tréningové dni na svahu, aby sme Petru nachystali na to, čo ju čaká v Söldene. Budeme sa, pochopiteľne, zameriavať na obrovský slalom, keďže to je disciplína, ktorá ju čaká na úvod sezóny. Čaká nás teraz veľa lyžovania a prakticky nič iné,“ doplnil Pini.Úradujúca olympijská šampiónka v slalome prezradila, že choroba ju dosť poznačila, aj keď sa už cíti veľmi dobre. „Naozaj mi to zobralo strašne veľa síl, už sa však cítim skutočne lepšie. Najmä sa veľmi teším, že pôjdem opäť na lyže a konečne znovu začneme. A uvidíme, ako to potom pôjde,“ povedala podľa Sport Management Company.Potvrdila odhodlanie štartovať už v sobotu: „Chcem už ísť na lyže a chcem stihnúť prvé preteky, ale musíme byť realisti. Naozaj pôjdeme deň za dňom a uvidíme, ako sa budem cítiť. Nelyžovala som od Argentíny, keďže sa nám, žiaľ, trochu pokazili plány. Urobíme však všetko, aby som sa postavila na štart v Söldene a podala dobrý výkon."