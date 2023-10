Slovenky bez jediného zaváhania ovládli domáci turnaj, v decembri ich čakajú MS v Singapure

Vyhrali bez problémov

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Herne dominovali v každom zápase





Na MS v Singapure naplánované na 2. až 10. decembra sa Slovenky predstavia v základnej B-skupine a ich súperkami budú Švédky, Češky a Poľky.



Favoritkami na priamy postup do štvrťfinále sú hráčky Švédska a Česka, tímy z 3. a 4. pozície čaká play-off proti výberom z 1. a 2. priečky vo výkonnostne nižších skupinách C a D.





22.10.2023 (SITA.sk) - Slovenské florbalové reprezentantky bez jediného zaváhania zvládli domáci turnaji v Banskej Bystrici, na ktorom postupne zdolali výbery Lotyšska, Nórska, Dánska a Nemecka.Zverenky trénera Michala Jedličku mali v nedeľu nastúpiť aj proti Poľkám, tie sa však z podujatia odhlásili zo zdravotných dôvodov. Pre Slovenky bolo domáce podujatie prípravou na decembrové majstrovstvá sveta, ktoré absolvujú v Singapure.Slovenské florbalistky v piatok vstúpili do turnaja víťazstvom 11:4 nad Lotyškami a potvrdili ho triumfom 6:4 nad Nórkami 6:4. V sobotu zdolali výber Dánska 9:3 a potom aj Nemecka 6:1.„Prvý deň bol dobrý a v sobotu sme zvládli aj zápas proti Dánsku, proti Nemecku to bol trošku svižnejší florbal a hľadali sme ťažšie cestu ku gólom. Nakoniec sa nám to ale v oboch zápasoch podarilo a vyhrali sme celý turnaj bez problémov, sme spokojní. Škoda, že sme si nemohli zahrať proti Poľsku, pretože by to bol zápas o prvé miesto, ale opäť sme urobili kus práce. Turnaj nám ukázal, že musíme ešte poriadne zabrať a že na tento druhý sled tímov to stačí, ale Top 4 je úplne inde a bude potrebný ešte poriadny kus práce, aby sme boli konkurencieschopní. Základ je kondícia, rýchlosť a dynamika. Bez toho sa na majstrovstvách sveta uspieť nedá. Poľky sa snažia priblížiť k najlepšej štvorke, rovnako ako my. Je škoda, že sme si proti nim nemohli zahrať. Bol by to dobrý zápas a najlepšie by nás to preverilo," zhodnotil Jedlička podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu florbalu Kapitánka slovenské tímu Katarína Klapitová po sobotňajšom triumfe nad Nemkami prevzala víťaznú trofej od niekdajšej reprezentantky v biatlone Paulíny Bátovskej-Fialkovej.„Po prebratí pohára samozrejme panuje v tíme spokojnosť, keďže sme vyhrali každý zápas. Trochu ma mrzí odstúpenie Poliek zo zdravotných dôvodov, keďže to bol pre nás najdôležitejší zápas pred Singapurom. Celkovo som ale spokojná, keďže sme v každom zápase herne dominovali. Boli tam však aj niektoré herné situácie, na ktorých musíme popracovať. Chcem vyzdvihnúť aj výkony gólmaniek, ktoré nás držali počas celého turnaja a myslím si, že aj tretia aj ostatné formácie predviedli veľmi dobrý a bojovný výkon, vzhľadom na to, že sme hrali dva zápasy v jednom dni," prezradila skúsená florbalistka.Pridala aj postreh, na čom by mali Slovenky popracovať pred odletom na svetový šampionát. „Na jednotlivých situáciách v zápasoch, napríklad keď máme strieľať ťahákom a strieľame príklepom či naopak. Samé si to častokrát zbytočne komplikujeme a hľadáme hráčky, ktoré sú obsadené. Dosť často nám súperky zachytávali nahrávky. V každom zápase bolo takýchto situácií zopár, počas ktorých sme mali "pád dole", ale vždy sme sa z toho dostali a zápas ovládli," dodala Klapitová.