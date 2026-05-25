Pondelok 25.5.2026
Meniny má Urban
25. mája 2026
Chorovod Omilienci prežil stáročia, archaický zvyk z Važca zaradili medzi najvýznamnejšie – VIDEO, FOTO
Do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska sa v máji dostal aj unikátny folklórny zvyk z podtatranskej obce Važec. Ide o Chorovod Omilienci, tradičný sprievod dievčat a žien so spevom na Svätodušnú nedeľu. Ako vysvetlila riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Darina Bartková, ide o archaický zvyk, ktorý má svoje korene ešte v pohanských časoch, no v obci sa zachoval po stáročia.
Hlboká symbolika
Rázovitá dedinka Važec sa nachádza v údolí pod Vysokými a Západnými Tatrami. Dejiskom Chorovodu Omilienci sa pravidelne stáva počas cirkevného sviatku Zoslania Ducha Svätého. Výnimočnosť tohto zvyku spočíva v jeho jedinečnej tanečno-spevnej forme. Po skončení pobožnosti v chráme sa zišli ženy a v usporiadanom chorovode, v tvare podkovy, so spevom prechádzali dedinou.
Podkovu tvorilo 20 až 30 slobodných dievčat, ktoré sa držali bielych šatiek. Viedli ho dve predspeváčky, najnovšie nevesty s rožkavým čepcom, ktoré kráčali samostatne niekoľko krokov pred ostatnými. Chorovod Omilienci v sebe nesie hlbokú symboliku. Ide o oslavu predkov, ktorých priazeň mala počas jari a leta zaistiť bohatú úrodu.
„V minulosti boli súčasťou chorovodu iba mladé dievčatá, po dosiahnutí pohlavnej zrelosti, ktoré boli nositeľkami nového života a plodivej sily. Spevom a podkovou manifestovali dobrú úrodu, prosperitu Važca i ľudí v ňom,“ vysvetlila účastníčka sprievodu Zuzana Užíková. Prítomnosť mladej nevesty v tanci pravdepodobne odkazovala na dávny zvyk spoločenského predstavovania neviest.
Podmanivý zážitok
Pôvodný nápev piesní, silné ženské hlasy, slávnostné dievčenské a ženské kroje vytvárajú aj v dnešných časoch vizuálne aj akusticky podmanivý zážitok a silné emócie. V súčasnosti obchôdzku iniciujú členovia Folklórneho združenia Stráne, pričom v sprievode sa nachádzajú aj staršie ženy. „Od 50. až 60. rokov minulého storočia sa v záujme udržiavania tradície pridávali už aj členky folklórneho súboru,“ ozrejmila Užíková.
Svätodušná nedeľa sa vo Važci spája aj s otváraním tunajších studničiek. Aj preto slávnosť v nedeľu 25. mája vyvrcholila piesňou Kopala studienku. „Jej melódiu štúrovský básnik Janko Matúška v roku 1844 odporučil pre svoj hymnický text Nad Tatrou sa blýska, ktorý sa neskôr stal oficiálnou hymnou Slovenska,“ doplnil starosta obce Važec Milan Lištiak.
