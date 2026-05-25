 Kultúra

25. mája 2026

Ruský režisér Zviagincev v Cannes vyzval Putina, aby zastavil „krviprelievanie“ na Ukrajine


25.5.2026 (SITA.sk) - Ruský filmový režisér Andrej Zviagincev počas odovzdávania cien na festivale v Cannes vyzval prezidenta Vladimira Putina na ukončenie vojny na Ukrajine. Jeho nový film Minotaur získal druhú najvyššiu cenu festivalu.


Uznávaný ruský režisér Andrej Zviagincev v sobotu vyzval ruského prezidenta Vladimira Putina, aby ukončil „krviprelievanie“ na Ukrajine. Urobil tak počas slávnostného odovzdávania cien na filmovom festivale v Cannes, kde jeho nový film Minotaur získal Veľkú cenu poroty.

„Milióny ľudí na oboch stranách kontaktnej línie dnes snívajú len o jednej veci: aby sa masakre konečne skončili,“ povedal Zviagincev vo svojom ďakovnom prejave. „A jediný človek, ktorý môže zastaviť tento mlynček na mäso, ste vy... zastavte toto krviprelievanie, celý svet na to čaká,“ odkázal Putinovi.

Film Minotaur patril medzi hlavných favoritov na Zlatú palmu za najlepší film, no napokon skončil na druhom mieste za snímkou Fjord rumunského režiséra Cristiana Mungia. Ide o prvý film Zviaginceva po deviatich rokoch.

Dej filmu sa odohráva na pozadí ruskej invázie na Ukrajinu z roku 2022. Rozpráva príbeh bezohľadného podnikateľa, ktorý rieši manželskú krízu a zároveň čelí požiadavkám miestnych úradov na identifikáciu zamestnancov vhodných na vstup do armády.

„Je pre mňa absolútne strašné priznať si, čo Rusko robí na Ukrajine. Pred vami všetkými môžem povedať, že sa hanbím,“ uviedol režisér počas tlačovej konferencie po odovzdávaní cien.

Zviagincev, známy filmami Leviatan a Nemilovaní, žije v exile vo Francúzsku. Agentúre AFP tento týždeň povedal, že neočakáva uvedenie filmu v Rusku, no predpokladá, že mnohí Rusi si ho pozrú prostredníctvom pirátskych kópií alebo cez VPN služby.


Zdroj: SITA.sk - Ruský režisér Zviagincev v Cannes vyzval Putina, aby zastavil „krviprelievanie“ na Ukrajine © SITA Všetky práva vyhradené.

