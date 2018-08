Chorvát Strinič z AC Miláno má srdcovú poruchu, dá si pauzu

Španiel David Silva (vľavo) a Chorvát Ivan Strinič. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Miláno 19. augusta (TASR) - Chorvátsky reprezentant v službách AC Miláno Ivan Strinič si na bližšie nešpecifikované obdobie musí dať pauzu od futbalu. Dôvodom je srdcová porucha, ktorú obrancovi objavili pri rutinnej prehliadke. Oznámili to predstavitelia talianskeho klubu.Tridsaťjedenročného Striniča teraz čakajú ďalšie vyšetrenia, až do ich výsledkov nemôže športovať. Do milánskeho AC prišiel ako voľný hráč v lete po ročnom pôsobení v Sampdorii Janov. V Serii A predtým hral aj za SSC Neapol. Na tohtoročných MS v Rusku získal s národným tímom striebornú medailu po finálovej prehre s Francúzskom.