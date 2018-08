Tatran Prešov triumfoval vo finále Turnaja šampiónov nad Vojvodinou

Na snímke s loptou Jakub Hrstka - Tatran Prešov. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Doboj 19. augusta (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov triumfovali na jubilejnom 50. ročníku medzinárodného Turnaja šampiónov Doboj 2018. Vo finále si poradili s Vojvodinou Novi Sad 21:17 a tretíkrát sa stali víťazmi prestížneho podujatia. Okrem pohára a finančnej odmeny získali aj viacero individuálnych ocenení.Zverenci Slavka Golužu nadviazali na prvenstvá Tatrana z rokov 2013 a 2014, dvakrát navyše "zeleno-bieli" obsadili na turnaji 2. miesto (2015 a 2016). Víťaznú trofej spolu so šekom na 10-tisíc eur prevzal kapitán tímu Martin Straňovský, ktorý sa ako najlepšie ľavé krídlo dostal do TOP zostavy turnaja. Z ďalších hráčov Tatrana zaradili do najlepšej sedmičky aj Dominika Kroka (najlepšia ľavá spojka), Bruna Butoraca (najlepšia pravá spojka) a Lukáša Urbana (najlepšia stredná spojka). Dominik Krok si prevzal navyše aj cenu pre najlepšieho strelca turnaja, spolu zaznamenal 27 gólov. Lukáš Urban sa stal najlepším hráčom.uviedol kouč Goluža.Najlepší hráč turnaja L. Urban povedal:Tatran čaká už na budúci víkend v domácom prostredí turnaj Česko-slovenského pohára. Slovenský majster na ňom obhajuje víťazstvá z predchádzajúcich ročníkov.– Vojvodina Novi Sad 21:17 (12:10)Krok 10, Butorac a Urban po 3, Straňovský a Číp po 2, Babič 1