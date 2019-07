Chorváta, ktorý narazil do maďarského auta, vzali do väzby

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 15. júla (TASR) - Chorváta, ktorý pod vplyvom drog a liekov narazil do osobného auta s maďarským evidenčným číslom, vzali do vyšetrovacej väzby. K nehode došlo minulý štvrtok (11.7.) na chorvátskej diaľničnej mýtnej bráne pri Varaždíne.Spravodajský server Index.hu s odvolaním sa na chorvátske médiá v pondelok uviedol, že súd v Záhrebe nariadil vzatie 35-ročného muža do 30-dňovej vyšetrovacej väzby.Trojčlennú rodinu z maďarského auta značky Škoda vyslobodzovali hasiči z vraku trištvrte hodiny. Do nemocnice ich previezli v kritickom stave, v pondelok už bol ich stav stabilizovaný.BMW Chorváta do stojaceho vozidla narazilo bez brzdenia; podľa odhadov vodič išiel rýchlosťou 150 km/h.Škoda, ktorá pred bránou spomalila, po náraze zozadu narazila do betónových zvodidiel a potom do kabíny mýtnej brány, otočila sa okolo svojej osi a narazila do ďalšej kabíny i ďalšieho maďarského auta.Policajti pri teste na mieste nehody nezistili u chorvátskeho vodiča alkohol, avšak následné laboratórne vyšetrenia krvi a moču už preukázali prítomnosť drog a liekov v jeho organizme. V súčasnosti ešte čakajú kriminalisti na vyjadrenie mobilného operátora, či vodič nepoužíval pred nehodou svoj telefón.