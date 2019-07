WHO upozornila na prípad eboly v miliónovom konžskom meste

Ilustračná snímka. Foto: TASRAP Foto: TASRAP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ženeva 15. júla (TASR) - Nový prípad eboly, ktorý potvrdili v meste Goma na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) varovaním a môže predznamenávať rozširovanie epidémie. Informovala o tom agentúra AFP.uviedol pre AFP Mike Ryan, námestník generálneho riaditeľa WHO pre mimoriadne situácie.Úrady v približne miliónovom meste Goma vyzvali obyvateľstvo na pokoj, po tom, čo na ebolu ochorel nemenovaný evanjelikálny kazateľ. Ide o prvý potvrdený prípad eboly v tomto meste, ktoré je metropolou provincie Severné Kivu. Tá je epicentrom takmer rok trvajúcej epidémie eboly, ktorá si už vyžiadala viac ako 1600 životov, čo je druhý najvyšší počet v dejinách tohto ochorenia.Ryan tiež povedal, že po tom, čo sa výskyt eboly v Gome potvrdil, rozbehla sa naplno akcia, ktorej cieľom je zabrániť šíreniu vírusu. Úradom sa doposiaľ podarilo identifikovať 60 osôb, ktoré prišli s nakazeným mužom do kontaktu.dodal Ryan.Ebola patrí k najnebezpečnejším infekčným ochoreniam na svete. Spôsobuje hnačky a horúčky spojené s krvácaním do tráviaceho traktu. V 50-90 percentách prípadov sa končí smrťou. Z človeka na človeka sa prenáša až vtedy, keď prepukne.