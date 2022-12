Chorváti si po Brazílčanoch trúfajú aj na Messiho a spol. Podľa obrancu Juranoviča majú svoju najlepšiu zálohu v histórii

Bezpečnejšie ako peniaze v banke

Finále si už skúsili oba tímy

Messi očakáva ťažký zápas

12.12.2022 (Webnoviny.sk) - Futbalisti Chorvátska vo štvrťfinále ukončili sen Brazílčana Neymara o triumfe na majstrovstvách sveta v Katare a teraz dúfajú, že rovnako trpký „predvianočný darček“ pripravia aj Argentínčanovi Lionelovi Messimu Kapitán „albicelestes“, naopak, konečne túži vyhrať poslednú veľkú trofej, ktorá mu stále chýba v jeho bohatej zbierke úspechov.Utorňajšie úvodné semifinále v Lusaile má výkop o 20.00 h SEČ a z pozície hlavného rozhodcu ho povedie skúsený Talian Daniele Orsato „Nemyslím si, že by sme sa mali kohokoľvek báť. Musíme hľadieť na seba, aby sme odohrali náš najlepší zápas. Tajomstvom nášho úspechu je súdržnosť a jednota. Všetko robíme a hráme ako rodina,“ povedal pravý obranca chorvátskeho tímu Josip Juranovič.Kým argentínske mužstvo má vo svojom strede Messiho, okolo ktorého sa točí takmer všetko, Chorváti sa môžu spoľahnúť na stred poľa v zložení Luka Modrič Títo hráči podľa trénera Zlatka Daliča vo štvrťfinále „paralyzovali Neymara a Brazíliu“. „Myslím si, že Mateo, Luka a Marcelo vytvorili najlepšiu chorvátsku zálohu v histórii. Keď im prihráte loptu, je to bezpečnejšie ako peniaze uložené v banke,“ poznamenal spomenutý Juranovič.Hráči od Jadranu by sa veľmi chceli predstaviť vo finále na druhých majstrovstvách sveta po sebe. Pred štyrmi rokmi v Rusku v semifinále triumfovali nad Angličanmi (2:1 po predĺžení), no v súboji o zlato nestačili na Francúzov (2:4).Výber Argentíny v minulosti dvakrát ovládol „mundial“, no v oboch prípadoch to bolo ešte v časoch, keď Messi nebol na svete - v rokoch 1978 a 1986.Ostatný raz sa Argentínčania prebojovali do finále pred ôsmimi rokmi v Brazílii, kde aj s Messim v zostave podľahli Nemcom 0:1 po predĺžení.Keď chorvátske mužstvo v minulosti natrafilo na svetovom šampionáte na Argentínčanov, zakaždým z toho bola medaila.Pri premiérovej účasti na MS 1998 vo Francúzsku prehral chorvátsky tím v základnej skupine s týmto juhoamerickým súperom 0:1 a nakoniec dokráčal k bronzu.Na MS 2018 v Rusku, taktiež v skupine, triumfovali Chorváti nad Argentínčanmi rozdielom triedy 3:0. Tím Argentíny v minulosti zvíťazil vo všetkých štyroch semifinálových dueloch, v ktorých sa predstavil.„Bude to veľmi ťažký zápas. Chorváti majú kvalitný tím s dobrými hráčmi. Tešíme sa na tento duel,“ skonštatoval pred zápasom Messi.