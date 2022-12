NHL: Slafkovský prispel asistenciou k triumfu Montrealu nad Calgary

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na utorok v NHL asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Calgary 2:1 po nájazdovom rozstrele. Na ľade strávil 15:22 min a pripísal si na konto plusový bod. Adam Ružička sa v drese hostí bodovo nepresadil. New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehralo na štadióne New Yorku Rangers 3:4 po predĺžení.





Slafkovský v 42. minúte vybojoval puk v rohu klziska a naservíroval ho Joshovi Andersonovi, ktorý prekonal Jacoba Markströma. Pre slovenského krídelníka to bol deviaty bod v sezóne a piata asistencia. Slafkovský vyslal na švédskeho brankára tri strely. O zisku dvoch bodov pre Canadiens rozhodol nájazd Kirbyho Dacha, Jake Allen vykryl 34 striel. Ružička odohral za Flames 12:25 min."Víťazstvo je dielo celého kolektívu. Bol to jeden z našich najlepších výkonov v sezóne, ak zoberieme do úvahy detaily. Veľmi dobrú robotu sme odviedli pri oslabeniach. Myslím, že v nájazdoch sme si zaslúžili získať extra bod," uviedol pre oficiálny web profiligy tréner Montrealu Martin St. Louis.NY Rangers ukončili 11-zápasovú víťaznú sériu New Jersey na klziskách súperov. Tomáš Tatar bol na ľade 19:21 min, na bránu súpera vyslal dve strely. Pred Jaroslavom Halákom dostal v bránke domácich prednosť Igor Šesťorkin. "Jazdci" prehrávali v polovici duelu 1:3, obrat dokonal v tretej minúte predĺženia Filip Chytil. "Vždy je to výborný pocit, keď sa vám podarí takýto obrat a ukážete skutočný charakter tímu," povedal český útočník.Anaheim bez Pavla Regendu prehral v Ottawe 0:3. "Káčeri" vyhrali z uplynulých deviatich stretnutí iba jedno a v tabuľke Západnej konferencie sú poslední. Dvoma gólmi prispel k výhre Ottawy kanadský útočník Alex DeBrincat. Prvé čisté konto v sezóne zaznamenal Cam Talbot, ktorý vykryl všetkých 32 pokusov Ducks. Obaja pritom chýbali na rannom rozkorčuľovaní. "Kto potrebuje ranné rozkorčuľovanie?" zavtipkoval Talbot. "Chcem tým povedať, že DeBrincat tiež nekorčuľoval a strelil dva góly. Takže si myslím, že sú preceňované."Pittsburgh zvíťazil v šiestom dueli v sérii. V noci na utorok zdolal na domácom ľade Dallas 2:1. Výhru "tučniakov" zariadil tridsaťpäť sekúnd pred koncom tretej tretiny Jevgenij Malkin. Gól ruského útočníka bol štvrtý najneskorší v tejto sezóne NHL. "Stále sa sústredím na svoju hru. Viem, že to príde. Snažím sa byť trpezlivý a využívať svoje šance. Videl som, že je prázdna bránka, stačilo mi len trafiť," povedal tridsaťšesťročný útočník Penguins. Iba druhý zápas bez streleckého pokusu na bránku zaznamenal útočník Dallasu Jason Robertson.Minnesota zaznamenala druhé víťazstvo za sebou, keď zdolala Edmonton 2:1. Pri oboch góloch bol útočník Matt Boldy, pričom prvý strelil a na víťazný prihral Frederickovi Gaudreauovi. "Od brankára až po posledného hráča sme robili správne veci. Výborne sme bránili, držali sme puky a nevyhadzovali ich naslepo. Páčila sa mi naša hra," poznamenal tréner Minnesoty Dean Evason.V zápase St. Louis proti Nashvillu v riadnom hracom čase gól nepadol. O výhre domácich rozhodol v tretej minúte predĺženia Brayden Schenn. Brankár Jordan Binnington chytil všetkých 25 striel a zaznamenal 100. víťazstvo v NHL. "Bol to náročný zápas po všetkých stránkach," povedal tréner "bluesmanov" Craig Berube. "Predátori" neuspeli v treťom stretnutí za sebou. Oba tímy majú v Západnej konferencii zhodne po 27 bodov, Nashville má však o tri odohraté zápasy menej.

Montreal Canadiens - Calgary Flames 2:1 po predĺžení a samostatných nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)



Góly: 42. Anderson (SLAFKOVSKÝ, Harris), rozh. sam. nájazd: Dach - 26. Huberdeau (Backlund, Toffoli). Brankári: Allen - Markström, strely na bránku: 38:35.



New York Rangers - New Jersey Devils 4:3 po predĺžení (1:2, 2:1, 0:0 - 1:0)



Góly: 19. Kreider (Trochech, Vesey), 34. Trocheck (Fox, Zibanejad), 45. Kakko (Miller, Chytil), 63. Chytil (Panarin, Miller) - 4. Hischier (Siegenthaler), 5. Mercer, 32. Hughes (Mercer, Hamilton). Brankári: Šesťorkin - Vaněček, strely na bránku: 23:29.







Piitsburgh Penguins - Dallas Stars 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)



Góly: 14. Joseph (Kapanen, Zucker), 60. Malkin (Rust, Zucker) - 1. Hintz (Lundkvist). Brankári: Jarry - Oettinger, strely na bránku: 25:27.







Ottawa Senators - Anaheim Ducks 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 6. Kelly (Zaitsev), 11. DeBrincat (Giroux, Chabot), 52. DeBrincat (Batherson, Giroux). Brankári: Talbot - Dostál, strely na bránku: 38:32.







Minnesota Wild - Edmonton Oilers 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)



Góly: 13. Boldy (Kaprizov, Zuccarello), 40. Gaudreau (Boldy) - 15. Hyman (Barrie, McDavid). Brankári: Fleury - S. Skinner, strely na bránku: 30:21.







St. Louis Blues - Nashville Predators 1:0 po predĺžení (0:0, 0:0, 0:0 - 1:0)



Gól: 63. B. Schenn (Kyrou, Krug). Brankári: 24:25, strely na bránku: 24:25.







Slováci v akcii:



Adam Ružička (Calgary) 12:25 0 0 0 0 1 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 15:22 0 1 1 +1 3 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 19:21 0 0 0 0 2 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/