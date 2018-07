Chorváti tušia, že premárnili životnú šancu na titul. Zaslúžili sme si viac, hovorí Modrič

MOSKVA 16. júla - Chorvátom tiekli po tvárach slzy smútku po emotívnom finále majstrovstiev sveta vo futbale, v ktoromVo skvelom útočnom predstavení ich zrazilo na kolená hneď niekoľko nečakaných faktorov - najprv to bol vlastný gól Maria Mandžukiča, neskôr pokutový kop, ktorému po smolnej ruke Ivana Perišiča požehnalo až video a napokon aj dva parádne zásahy Francúzov v druhom polčase v podaní Paula Pogbu a Kyliana Mbappého.

Modrič hľadal útechu v objatí prezidentky

Po poslednom písknutí Néstora Pitanu do píšťalky sa spustil na aktérov finále mohutný lejak. Kým však Francúzom padalo z neba šťastie, zmoknutí Chorváti si uvedomovali, že zrejme premárnili životnú šancu tejto generácie."Boli sme tak blízko a hrali sme najlepší futbal. Zaslúžili sme si viac," cituje agentúra AP Luku Modriča. Do bodky zmoknutý líder chorvátskeho tímu sia hľadal útechu v objatí chorvátskej prezidentky Kolindy Grabarovej Kitarovičovej. Tá rovnako ako jej obľúbenci poctivo mokla v moskovskom daždi počas záverečného ceremoniálu odovzdávania medailí."Dostali sme nepodarené góly, a tak teraz oslavuje súper. Keď opadnú emócie, môžeme analyzovať s čistejšou mysľou. Som hrdý na cenu pre najlepšieho hráča a ešte šťastnejší som z obrovskej podpory fanúšikov. Napriek prehre sme dosiahli výnimočný úspech, ten však musí najskôr prebolieť," vravel Luka Modrič.

Lovren s poznámkou na Francúzov

Rodák zo Zadaru má 32 rokov a uvedomuje si, že finále MS 2018 bol jeho posledný zápas na svetovom šampionáte.O štyri roky v Katare bude mať 36 a to už nie je vek, v ktorom sa v kolektívnom športe naháňa titul majstra sveta. Tobôž nie, ak sú na tom podobne aj spoluhráči, ktorí tvorili kostru úspechu v Rusku - brankár Danijel Subašič bude mať vtedy 38, stredopoliar Ivan Rakitič 34 a útočník Mario Mandžukič 36."Želám si, aby sme teraz všetci mali 24 rokov a najmä Luka. Namiesto toho si musíme priznať, že nás čoskoro čaká koniec," uviedol obranca Dejan Lovren.Neodpustil si ani kritickú poznámku na nových majstrov sveta. "Futbal sme hrali my, nie Francúzi. Boli sme herne lepší, ale oni mali vlastný spôsob ako uspieť. Čakali na svoje šance a potom z nich skórovali. Bola to ich taktika a treba to rešpektovať. V každom zápase to hrali takto a vyšlo im to až do konca."Lovren pridal aj osobný postreh z toho, že v priebehu dvoch mesiacov jeho tím prehral dva veľké finálové zápasy na vrcholnej scéne. Tým prvým bolo finále Ligy majstrov v Kyjeve, kde. "Nie je jednoduché sa s tým zmieriť. Bude sa to so mnou ťahať celý život," dodal chorvátsky stopér.

Tréner Dalič o pokutovom kope



Davor Šuker bol pred 20 rokmi na MS vo Francúzsku jedným z pilierov bronzového tímu Chorvátska, aktuálne sa v pozícii šéfa domácej futbalovej federácie snažil kontrolovať emócie po smolnej prehre vo finále s Francúzmi.







"Musíme rešpektovať, že existuje systém VAR, ktorý potvrdil pokutový kop proti nám. Všetci to možno vidíme ako veľkú smolu, ale nemáme dôvod odchádzať s kyslými tvárami. Ak sa globálne pozrieme na celý šampionát, je to spravodlivé. Najlepší tím získal titul. Gratulujem Francúzsku," povedal niekdajší skvelý útočník a najlepší strelec MS 1998 pre ESPN.







Tréner chorvátskeho futbalového zázraku Zlatko Dalič hovoril na poslednej tlačovej konferencii MS 2018 v podobnom duchu. "Musíme sa zmieriť s tým, čo sa stalo a rešpektovať výsledok. Cítim hrdosť na všetkých, ktorí sa postarali o obrovský úspech. Taký bol môj prvý odkaz smerom k hráčom," vravel Dalič.



Vyjadril sa aj k jedenástkovému verdiktu, ktorý po Griezmannovom góle naklonil misky váh na stranu Francúzov. "Nikdy nekomentujem rozhodnutia arbitrov, ale takáto jedenástka by sa vo finále majstrovstiev sveta nemala odpískať. Na druhej strane, nijako to neznižuje francúzske víťazstvo."



Zdroj: Webnoviny.sk - Chorváti tušia, že premárnili životnú šancu na titul. Zaslúžili sme si viac, hovorí Modrič © SITA Všetky práva vyhradené.



© SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk. Všetky práva vyhradené.