FRANCÚZI ŠALELI: Po oslavách titulu zasahovala v Paríži neraz polícia

Futabloví fanúšikovia v Paríži, 15. júna 2018.

Paríž 16. júla (TASR) - Po finálovom triumfe "Les Bleus" nad Chorvátmi 4:2 spievalo a tancovalo približne 90.000 fanúšikov vo fanzóne pod Eiffelovou vežou.Francúzi oslavovali na Champs-Elysees a v priľahlých uliciach druhý titul majstrov sveta.kričal dav. Autá trúbili, ľudia boli odetí do národných farieb.napísal denník L'Equipe.uviedol denník Le Parisien.Štyridsaťdeväťročný kouč sa stal tretím mužom v histórii, ktorý získal titul majstra sveta ako hráč i tréner. Pred ním sa to podarilo iba Brazílčanovi Mariovi Zagallovi a Nemcovi Franzovi Beckenbauerovi.Medzi oslavujúcimi Francúzmi bolo však aj niekoľko výtržníkov. Polícia použila na upokojenie davu slzotvorný plyn, na Champs-Elysees vykradla skupinka asi 30 ľudí obchod.Jedného muža museli previezť vo vážnom stave po bitke do nemocnice. Incidenty a strety fanúšikov s políciou hlásili aj z Marseille, Ajaccia a Lyonu. Informovala o tom agentúra DPA.