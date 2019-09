Chorváti v Trnave s ofenzívnou taktikou

Ilustračné foto. Foto: TASR /AP Foto: TASR /AP

Trnava 5. septembra (TASR) - Chorvátski futbalisti si na dnešnom podvečernom tréningu vyskúšali trávnik Štadióna Antona Malatinského v Trnave, na ktorom zajtra od 20:45 odohrajú dôležitý súboj E-skupiny kvalifikácie EURO 2020.Prípadná prehra so zverencami trénera Pavla Hapala by naštrbila postupové ambície úradujúcich vicemajstrov sveta, tí si však naplnenie "čierneho" scenára nepripúšťajú a v septembrovom dvojzápase chcú získať plný počet bodov. Po konfrontácii so Slovákmi nastúpia v pondelok proti domácemu Azerbajdžanu.uviedol chorvátsky tréner Zlatko Dalič.Jeho tím sa chystá podporiť približne tisícka fanúšikov, niektorí dorazili do Trnavy už v predstihu a v uliciach mesta si v tradičných "šachovnicových" dresoch užívali jarmočnú atmosféru. Piatkový zápas je označený ako rizikový, polícia a poriadkové sily budú vo zvýšenej pohotovosti."Vatreni" sa proti Slovensku predstavia bez útočníka Andreja Kramariča a stredopoliarov Ivana Rakitiča a Matea Kovačiča, stále však disponujú ohromnou silou. Ich dlhoročným lídrom je Luka Modrič, čoskoro 34-ročný dirigent stredu poľa, ktorého nielen na základe výkonov na MS 2018 v Rusku vyhlásili za najlepšieho hráča roka podľa FIFA.Chorvátska súpiska obsahuje aj ďalšie hviezdne mená na čele s Dejanom Lovrenom z FC Liverpool, Marcelom Brozovičom z Interu Miláno, Ivanom Perišičom z Bayernu Mníchov či Antem Rebičom z AC Miláno.odpovedal Modrič na predzápasovej tlačovej konferencii na otázku, či je zdravotne v poriadku, keďže cez víkend v lige za Real Madrid nastúpil proti Villarrealu až v priebehu druhého polčasu. So Slovákmi mal dočinenia už pred deviatimi rokmi, keď bol pri remíze 1:1 v prípravnom stretnutí.poznamenal špílmacher hostí.Chorvátske médiá venujú zápasu veľa priestoru a pohrávajú sa s rozličnými alternatívami základnej jedenástky, pričom najmä stredová formácia ich ponúka viacero. V ankete portálu sata24.hr uprednostnili čitatelia-fanúšikovia túto zostavu: Livakovič - Jedvaj, Lovren, Vida, Barišič - Modrič, Brozovič - Brekalo, Vlašič, Perišič - Rebič. Kouč Dalič neprezradil, či vypočuje "hlas ľudu" a dá od začiatku šancu spomínanej ekipe.poznamenal 52-ročný rodák z Bosny a Hercegoviny, ktorého mančaft vlani v lete spôsobil doma megaošiaľ.Skupinovou fázou MS v konkurencii Argentíny, Nigérie a Islandu prešiel bez zaváhania, Dánov a Rusov vyradil po napínavých jedenástkových rozstreloch a miestenku vo finále si zaistili Chorváti po víťazstve 2:1 po predĺžení nad Anglickom. Spanilú jazdu hrdinov od Jadranu zastavili až Francúzi, ktorí vo finále v Lužnikách triumfovali 4:2.Siedmy tím rebríčka FIFA napriek určitej obmene kádra v doterajšom priebehu kvalifikácie nepresvedčil o tom, že má byť favoritom slovenskej skupiny.Začal v marci povinným, ale tvrdo vybojovaným domácim víťazstvom 2:1 nad Azerbajdžanom. To, že stratil na sile, naznačila už o tri dni prehra 1:2 v Maďarsku. V júnovom asociačnom termíne si Chorváti pripísali druhé kvalifikačné víťazstvo na domácej pôde - Wales zdolali 2:1. Následne však v prípravnom súboji vo Varaždíne podľahli Tunisku 1:2, čím podčiarkli kolísavosť výkonov.Na čele E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 figurujú s deviatimi bodmi Maďari, odohrali však o zápas viac ako šesťbodoví Slováci a Chorváti. Štvrtý Wales získal v doterajšom priebehu kvalifikácie tri body vďaka domácej výhre 1:0 nad Slovenskom, posledný Azerbajdžan prehral doteraz všetky svoje zápasy.