Novak: Rusko uvažuje o výraznejšej podpore iránskeho ropného sektora

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. septembra (TASR) - Moskva zvažuje zvýšenie podpory pre iránsky ropný sektor, ktorý poškodili americké sankcie. Uviedol to vo štvrtok ruský minister energetiky Alexander Novak.povedal Novak novinárom počas hospodárskeho fóra vo Vladivostoku. Nepriamo sa tak vyjadril k predchádzajúcim informáciám z iránskej strany.Iránsky minister energetiky Réza Ardakanian ešte začiatkom týždňa po stretnutí s Novakom v Moskve pre iránske štátne médiá povedal, že Rusko prejavilo záujem o investície do ropných projektov v Iráne. Objem zvažovaných investícií by mohol dosiahnuť 10 miliárd USD (9,04 miliardy eur).Iránska ekonomika zápasí s dôsledkami rozsiahlych sankcií Washingtonu, ktorý ich na Teherán uvalil potom, ako americký prezident Donald Trump vlani jednostranne odstúpil od jadrovej dohody mocností s Iránom z roku 2015. Teherán očakával od Európy, ktorá s odstúpením od dohody nesúhlasí, finančnú pomoc, strany sa však nedohodli na podmienkach potenciálneho úveru.(1 EUR = 1,1058 USD)