Chorváti vycvičili Slovákov, Hapal očakáva reakciu

Bratislava 7. septembra (TASR) - Tvrdú lekciu z moderného futbalu uštedrili chorvátski vicemajstri sveta Slovákom v piatkovom kvalifikačnom zápase EURO 2020 v Trnave. Český tréner SR Pavel Hapal označil ťažkú prehru 0:4 za ešte milosrdnú a teraz od celého mužstva očakáva patričnú reakciu v ďalšom dôležitom súboji v pondelok v Budapešti.Na vypredanom trnavskom ŠAM Balkánci dominovali vo všetkom. Domáci výber okolo kapitána Mareka Hamšíka na nich nevedel nájsť žiadny recept a poriadne si skomplikoval šance na postup. "," hodnotil na pozápasovej tlačovke 50-ročný kormidelník SR. "," priznal." dirigovaní úradujúcim najlepším hráčom sveta Lukom Modričom z Realu Madrid strelili z mnohých šancí štyri góly a "" do ničoho vážnejšieho nepustili. Vyzliekli ich donaha a ani na chvíľu nenechali nikoho na pochybách, že by si z Trnavy neodniesli pozitívny výsledok. Podľa Hapala sa na ňom rovnako podieľala chorvátska kvalita ako slabý výkon Slovákov: "."Času je málo, už v pondelok sa v Budapešti bude bojovať o ďalšie body do tabuľky E-skupiny. Tú vedú deväťbodoví Maďari a Chorváti, tretí Wales a štvrté Slovensko majú trojbodovú stratu. Pred Hapalovým realizačným tímom stojí úloha mužstvo prebrať a zmobilizovať. "," uviedol Hapal, ktorému v Maďarsku nebude k dispozícii pravý obranca Peter Pekarík z Herthy Berlín. Jeho meno nebolo ani na piatkovej súpiske, čo Hapal vysvetlil jeho zranením: "."