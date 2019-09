Šéf Barcelony: Neymar sa chcel vrátiť, ale PSG mal nereálne požiadavky

Neymar, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Barcelona 7. septembra (TASR) - Prezident futbalového klubu FC Barcelona Josep Maria Bartomeu povedal, že Brazílčan Neymar urobil počas prestupového obdobia všetko pre návrat do metropoly Katalánska. Z očakávaného prestupu ale napokon zišlo, keď "" nedokázali splniť finančné požiadavky hráčovho zamestnávateľa Paríža St. Germain.," povedal Bartomeu. Podľa francúzskeho denníka L'Equipe samotnému hráčovi záležalo na prestupe tak veľmi, že chcel zaplatiť 20 miliónov eur z vlastného vrecka, len aby sa uskutočnil. "," tvrdí šéf FCB. Úradujúci francúzsky majster, ktorý v roku 2017 zaplatil za Neymara rekordných 222 miliónov eur, údajne požadoval dvojicu Ivan Rakitič - Ousmane Dembele plus finančnú kompenzáciu vo výške niekoľko desiatok miliónov.Dvadsaťsedemročný Neymar odišiel do Francúzska, aby sa dostal z tieňa Lionela Messiho, no svoje rozhodnutie údajne po dvoch rokoch ľutuje. V Paríži odohral za dva roky sotva polovicu duelov klubu, keď nútene pauzoval pre zranenia, či disciplinárne tresty. Napriek tomu je jeho štatistika pôsobivá - v 58 zápasoch zaznamenal až 51 gólov, pripomenula agentúra AFP.